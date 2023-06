Docentes protestan por la proliferación de moscas y malos olores en el Instituto David

Docentes y padres de familia del Colegio Instituto David, iniciaron este martes un paro militante de labores por 72 horas prorrogables, luego de denunciar deficiencias administrativas por la falta de personal, además de daños a las estructuras de este plantel educativo.

Gritando consignas y piqueteando la parte externa del centro educativo, los docentes dijeron que los problemas se han agravado no solo por la falta de personal administrativo y docente, sino también por las malas condiciones en las que se encuentra la escuela, una situación que no ha sido corregida por la administración del colegio a pesar de que no es la primera vez que han denunciado estos problemas.

No obstante, a todas las calamidades que ya presentan ahora se agrega un problema de salud pública por la proliferación de moscas, debido a la creación de un programa de granja de gallinas ponedoras que el colegio instauró con más de 1,000 gallinas, lo que ha provocado una gran cantidad de moscas y malos olores, algo que ellos quieren también exigen que sea corregido.

A pesar de las protestas de los docentes, la dirección del plantel educativo no se pronunció respecto al tema y está a la espera de que las denuncias sean tramitadas a través de las instancias del Ministerio Público para que según los docentes se haga las investigaciones y se busquen los correctivos.

*Con información de Demetrio Ábrego*