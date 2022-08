Dueños de farmacias en Bocas del Toro y David protestan en Chiriquí

David, Chiriquí/Un grupo de dueños y administradores de farmacias solicitaron una explicación del Decreto Ejecutivo que entrará en vigencia a partir del 15 de agosto, referente a los medicamentos con descuento para la ciudadanía.

Esta protesta se realizó en las oficinas de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).

Yina Arosemena quien es la vocera del grupo, sustentó que el grupo tiene muchas dudas sobre este decreto: "tenemos muchas dudas, no sabemos en estos momentos cuál es la implementación correcta que debemos hacer en nuestros comercios, a parte de eso lo consideramos insostenible".

Mientras que Alberto Weng, también criticó el decreto: "no sabemos, qué productos son los que deben aplicarse y qué la Acodeco como tal va a considerar como laboratorio nacional, entonces, si ellos no pueden darnos las respuestas, nosotros qué seguridad vamos a tener de que no nos van a multar y por ende vamos a cargar con multas y un inminente quiebre de nuestros negocios".

Un total de 200 farmacias están en la provincia de Chiriquí y más de 17 en la provincia de Bocas del Toro que generan fuentes de empleos de más de 600 personas y según los dueños, estas personas están en riesgo de perder sus empleos.

Con información de Demetrio Ábrego.