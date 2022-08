Piden aplazar decreto que rebaja el 30% del precio de medicinas

Panamá/La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) consideró que sería responsable aplazar la entrada en vigor del Decreto Ejecutivo 17 del 10 de agosto de 2022, porque según los tiempos establecidos en el mismo peligra su implementación oportuna.

En un comunicado la organización recordó que en múltiples ocasiones se han impuesto figuras como control de precios, control de márgenes de ganancia y barreras comerciales que terminan afectando no solo al sector privado del país, sino a los propios consumidores.

“Esta ocasión no será la excepción, donde los más impactados serán las farmacias, especialmente las pequeñas, quienes interactúan de manera directa con los pacientes del país”, sostuvo.

La medida que disminuye en un 30% el precio de 170 medicamentos, además de reconocer el descuento del 20% a jubilados y pensionados, conlleva realizar ajustes de precio de venta al público a aproximadamente 900 productos farmacéuticos, en unas 800 farmacias a nivel nacional; sin embargo, aún no existe claridad de cómo se aplicará este ajuste entre los actores de la cadena de comercialización, dado que las farmacias no pueden hacer frente a la medida por su cuenta, y a su vez los distribuidores no han recibido respuesta concreta de cada uno de los laboratorios farmacéuticos con los que tienen relación comercial.

Cabe destacar que la empresa privada representada en la Mesa Técnica de Medicamentos, se opuso a la medida aplicada ya que la misma no consideraba la información de márgenes reales de distribuidores y farmacias que maneja la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO), por lo que la consideraba inviable, además de sumamente difícil de fiscalizar, por la manera como se ha estructurado.