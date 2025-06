Estado de urgencia en Bocas del Toro: Terminal de transporte de Changuinola luce desértica

Ciudad de Panamá/La terminal de buses de Changuinola se encuentra prácticamente paralizada debido a las recientes manifestaciones y actos de vandalismo suscitados en la provincia de Bocas del Toro, lo que ha provocado un estado de urgencia declarado por las autoridades.

Aunque la terminal cuenta con más de 15 rutas regulares, solo unas pocas continúan operando: Changuinola – Finca 4, Changuinola – Theobroma, Changuinola - Almirante, Changuinola – El Silencio y Changuinola – La 60. Esta última solo dispone de cuatro de los doce autobuses habituales, muchos de ellos funcionando con sus últimas reservas de combustible.

La situación ha afectado gravemente a los trabajadores del área, como el señor Palacios, empleado en una finca bananera, quien relató haber esperado más de tres horas por un bus que lo llevara a su lugar de trabajo.

“No hay ruta y ya mi hora de entrar paso, creo que puedo perder mi trabajo. Llevo una semana que no he podido ir y no hay plata”, expresó.