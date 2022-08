Indígenas llegan a acuerdo con el Mitradel y no cerrarán las calles

Chiriquí/Los trabajadores agrícolas de Tierras Altas en conjunto con el Ministerio de Trabajo (Mitradel) y las autoridades administrativas lograron acuerdos para establecer cronograma de seguimiento a las denuncias que habían hecho sobre las violaciones al código del Trabajo y los derechos humanos de los indignas.

Javier Pitty, alcalde de Tierras Altas, explicó que en una reunión entre los funcionarios del Mitradel y los trabajadores de la comarca Ngäbe Buglé se llegó al acuerdo de establecer una mesa de trabajo para ver todos los puntos. Sobre la destitución del director regional del Mitradel, indicó que es algo que considera que no se dará hasta que no se pruebe que no estaba cumpliendo con su trabajo.

Agregó que lo importante es que hay un consenso y no debe haber cierres en los próximos días en Tierras Altas, porque el sector agropecuario ha sido muy golpeado, y mantener las calles abiertas garantiza que se continué con la producción.

Los indígenas al igual que los funcionarios del Ministerio de Trabajo decidieron seguir reuniéndose en mesas técnicas que se harán en David.

Información de Demetrio Ábrego.