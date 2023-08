Médicos anestesiólogos protestan en rechazo a las investigaciones seguidas por la CSS

David, Chiriquí/Un grupo de médicos de la especialidad de anestesiología, de la provincia de Chiriquí, se unieron este martes a las acciones de protesta que se realizan en las partes externas de diversos hospitales a nivel nacional.

En esta ocasión, estos médicos especialistas realizaron una en la parte externa del Hospital Regional de David "Dr. Rafael Hernández". Estas acciones se llevan a cabo como muestra de rechazo a las investigaciones que llevan a cabo los directivos de la Caja de Seguro Social (CSS) por la desaparición del fentanilo, calificándola como una "persecución".

De acuerdo con la Dra. Rocío Arroyo, vocera de los anestesiólogos en esta provincia, parte de las peticiones es que se retiren estos procesos comenzados de forma irregular.

Aseguran que los médicos no son los encargados de reglamentar este tipo de medicamentos. Afirman que estas acciones continuarán mientras no se dé un cambio de actitud y que las investigaciones no se apeguen a lo establecido en las leyes de la República de Panamá.

Con información de Demetrio Ábrego