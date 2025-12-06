Nueva clínica de especialidades de la Caja de Seguro Social en David beneficiará a más de 140 mil asegurados

Uno de los componentes más destacados es la moderna sala de hemodiálisis, equipada con 35 poltronas.

Durante un recorrido por las nuevas instalaciones, las autoridades de la Caja de Seguro Social (CSS) en Chiriquí anunciaron que la nueva clínica de especialidades de David mejorará de forma significativa la atención médica para más de 140 mil personas del distrito de David y de toda la provincia de Chiriquí.

El director médico institucional de la CSS en Chiriquí, Erick Miranda, explicó que la entrada en operación de los servicios se realizará por fases, aunque ya están funcionando algunas áreas clave como urgencias y farmacia. Miranda resaltó que este proyecto permitirá ampliar la cobertura de atención especializada para miles de asegurados.

Entre los servicios disponibles en la nueva unidad médica se incluyen medicina general, medicina interna, dermatología, cirugía general, geriatría, ginecología y obstetricia, además de pediatría, farmacia, laboratorio clínico, radiología y enfermería.

A estos se suman urgencias, quirófanos ambulatorios, ortopedia, urología, oftalmología, programas de prevención, clínica de diabetes, atención primaria, epidemiología, materno infantil, nutrición, estimulación temprana, psicología laboral, y la clínica de la tercera edad y salud del adulto.

Uno de los componentes más destacados es la moderna sala de hemodiálisis, equipada con 35 poltronas, ubicada de manera contigua a la policlínica para atender a los pacientes que requieren este tratamiento. Esta área beneficiará especialmente a los residentes del corregimiento de David Sur.

El centro también incorpora tecnología de última generación como ultrasonido, mamografía, rayos X, tomografía y resonancia magnética, herramientas que permitirán realizar diagnósticos más rápidos y precisos. La infraestructura cuenta con accesos adecuados, áreas climatizadas, rutas de transporte, espacios pensados para la comodidad del paciente y una capilla.

La clínica de especialidades de David operará de 7:00 a.m. a 3:00 p.m., de lunes a viernes, y las autoridades no descartan ampliar el horario en los próximos meses a medida que avance la puesta en marcha del resto de los servicios.