Nombramientos de nuevos procuradores podrían darse tras regreso de Mulino de Nueva York

Ciudad de Panamá, Panamá/Dos nuevos nombramientos están pendientes por realizarse: la del Procurador General de la Nación y la del Procurador de la Administración, cuyos actuales titulares finalizarán sus periodos en los próximos meses.

La información fue dada a conocer por el presidente de la República, José Raúl Mulino, el jueves 19 de septiembre. Mulino indicó que, tras su regreso de la ciudad de Nueva York, donde participará en la Asamblea General de las Naciones Unidas, espera realizar dichos nombramientos. Se espera que los nuevos funcionarios asuman sus cargos el 1 de diciembre del presente año.

“Lo único que deben hacer es cumplir con su trabajo: investigar los delitos en el ámbito del Ministerio Público de manera objetiva, como corresponde, y no de forma sesgada, como ha ocurrido en el pasado. No me refiero al actual procurador, sino a sus predecesores”, declaró el mandatario.

En cuanto al Procurador de la Administración, el mandatario indicó que su función será supervisar con rigor los actos del Gobierno, actuar como un asesor competente del Estado en temas administrativos y dar seguimiento a los casos que enfrenta el Estado en la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.

Crisis migratoria y vuelos de repatriación

El mandatario también se refirió al tema migratorio y a los vuelos de repatriación, señalando que el Gobierno está priorizando la expulsión de personas con antecedentes peligrosos.

"Por eso se ve que muchos pasajeros van esposados de pies y manos, sobre todo a bordo de un avión, porque son personas con prontuarios peligrosos", explicó.

Añadió que el resto de los pasajeros en dichos vuelos son voluntarios, aunque destacó que existe un problema con los migrantes venezolanos, dado que, al Panamá no tener relaciones diplomáticas con Venezuela, no pueden ser deportados directamente a su país.

"Ellos eligen tomar un bus y cruzar hacia otra frontera de los Estados Unidos. Salen de una frontera de Estados Unidos y se dirigen hacia otra", dijo.

Por otro lado, mencionó que han contado con la cooperación de las autoridades de India, quienes ya han repatriado a sus ciudadanos, y que también están en proceso de organizar vuelos a China.

"El gobierno de China también ha mostrado disposición para repatriar a sus ciudadanos. Ya se realizó el vuelo a India y estamos en proceso de regularizar el vuelo a China", señaló.

En cuanto a los vuelos voluntarios, el presidente aclaró que muchas familias están optando por regresar a sus países de origen, como Colombia o Venezuela a través de Colombia, pero insistió en que el proceso no es forzado.

"El servicio de buses sigue disponible. Quienes no desean abordar, simplemente no lo hacen y se van hacia Centroamérica, con la esperanza de llegar al sueño americano", explicó.

Finalmente, destacó que la situación no puede mantenerse indefinidamente, debido al alto costo que implica para el país, además del impacto humanitario.

"Más allá del problema económico, la situación es terrible, especialmente para los niños que han quedado huérfanos durante la travesía. Por ejemplo, tenemos casos de niños de cinco años que han perdido a sus padres. ¿Qué hacemos con esos pequeños?", expresó con preocupación.