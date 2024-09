Mulino cancela importación de arroz tras aparición de reservas en molinos

Ciudad de Panamá, Panamá/El tema de la importación de arroz ha generado atención recientemente, luego de que el director del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Nilo Murillo, informara en conferencia de prensa el miércoles 11 de septiembre que el Gobierno importaría 60,000 quintales de arroz de primera, con una inversión de 3 millones de dólares, para abastecer a las familias más necesitadas.

Sin embargo, este jueves 19 de septiembre, el presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció la cancelación de dicha importación, argumentando que el arroz había "aparecido en los molinos".

“Apareció el arroz de los molinos. Ahora hay arroz y no se va a importar, lo cual me alegra mucho. El IMA siempre está disponible para cubrir los déficits de arroz que puedan generarse, como ha sucedido en varias ocasiones. No somos autosuficientes en arroz, como se ha mencionado anteriormente”, declaró el mandatario.

El presidente explicó que la situación se originó cuando el director del IMA le informó que los dueños de los molinos habían reportado problemas con el suministro eléctrico, lo que afectó la disponibilidad de este alimento esencial en la canasta básica de los panameños.

Agregó que, ante la posible escasez, se decidió autorizar la importación de los quintales a través del IMA, con el objetivo de cubrir la demanda durante los 30 días necesarios hasta que la cosecha nacional comenzara a estar disponible. El presidente destacó que estas medidas de importación no afectan a los productores locales.

“Cuando el IMA compra, lo hace directamente al productor, no a intermediarios. La cosecha de arroz nacional está garantizada para su comercialización”, concluyó.