Realizan boda masiva en San Miguelito

San Miguelito/Un total de 29 parejas dieron el sí ante un juez civil para unirse en matrimonio en un evento denominado ‘Bodas de Ensueño’.

La actividad fue organizada y realizada por el Municipio de San Miguelito y el Concejo Municipal como parte de la celebración de los 52 aniversarios del distrito.

Moisés Mosquera, uno de los novios, opinó que esta actividad debe darse todos los años para consagrar a la familia e invitó a los jóvenes a seguir el ejemplo que hoy los adultos estaban dando.

Mientras que el alcalde Héctor Valdés Carrasquilla, dijo que de esta forma las instituciones del distrito colaboran para formalizar la familia, expresando su alegría por las parejas que decidieron dar este importan te paso.

Por su parte la directora del Instituto Nacional de la Mujer, Nellys Herrera, quien fue madrina de la boda múltiple, extendió la felicitación a las parejas que han dado sus votos de amor. Aprovechó para hacer un llamado a la reflexión sobre el ‘amor’, que no es violento, que no envanece, que no tolera la agresión y que todo lo resuelve hablando.

Esta es una de las actividades que se realizan en el distrito de San Miguelito para conmemorar el aniversario de fundación.