Minsa recalca que enfermedades respiratorias en Panamá reportan baja incidencia

El Metapneumovirus humano tiene más de 20 años de estar circulando en Panamá, es decir que no es un virus nuevo, y solamente en 2024 se detectaron 167 casos.

El virus respiratorios en China Metapneumovirus humano (hMPV), ha despertador el temor a nivel mundial de volver de enfrentar una pandemia como la del covid-19 y someterse al confinamiento que llevó a países enteros a mantener sus ciudadanos resguardados en sus casas por meses.

Aunque hablar de virus respiratorios no es algo extraño para la ciudadanía, se hace necesario aclarar si no hay peligro de propagación o por el contrario, si el escenario en China, no descarta la posibilidad de una nueva pandemia.

Según el Minsa, en respuesta a estas inquietudes, se consultó al Centro Nacional de Enlace para la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional, y se recibió confirmación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) sobre la situación en China. Ambas entidades han indicado que no se ha registrado un aumento inusual en enfermedades respiratorias en ese país, y continúan monitoreando la situación global, incluyendo cambios en cepas y variantes de virus respiratorios.

Jaime Sevillano, epidemiólogo de la región de salud de San Miguelito, afirmó que precisamente el Metapneumovirus humano tiene más de 20 años de estar circulando en Panamá, es decir que no es un virus nuevo y solamente en 2024 se detectaron 167 casos en el país, inclusive se confirmaron menos casos que en 2023.

"En Panamá nos mantenemos un poco por debajo de lo esperado, en cuanto a enfermedades respiratorias se refiere", afirmó Sevillano.

Así las cosas, Sevillano recalcó que China no ha reportado ningún incremento en la incidencia de enfermedades respiratorias. Si bien hay un pequeño aumento en las enfermedades respiratorias agudas al norte de China, el Centro de Control de Enfermedades de China ha confirmado una disminución en la intensidad de enfermedades respiratorias.

El Minsa ya ha manifestado que el país mantiene una vigilancia epidemiológica intensificada para detectar cualquier incremento de casos de virus respiratorios. El Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud reportó durante 2024 la circulación de varios virus respiratorios, entre ellos la Influenza, Parainfluenza, VRS, Adenovirus, Metapneumovirus y Rinovirus.

Actualmente, también se ha observado un incremento en la positividad del SARS-CoV-2, aunque, según las autoridades, los niveles se encuentran dentro de lo esperado para la temporada.

¿Qué es el HMPV?

Según la información científica disponible, pertenece a la familia Paramyxoviridae y fue identificado por primera vez en 2001 en los Países Bajos; no obstante, los registros serológicos dan cuenta de que este virus ya circulaba en humanos desde 1950, según los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de los EEUU.

Los síntomas relacionados con el virus son muy similares a los del resfriado común, siendo tos, secreción nasal, fiebre y dolor de garganta los más comunes; sin embargo, en los casos graves, puede derivar en bronquitis, neumonía o sibilancias severas.

El aumento de casos que se ha registrado en las provincias del norte de China se debe a que este agente patógeno causa la mayor cantidad de infecciones respiratorias agudas, precisamente en los meses de invierno.

La manera en que se transmite es por secreciones al toser o estornudar, y por contacto con superficies contaminadas.

Este virus está distribuido por todo el mundo como un patógeno respiratorio común.

La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Panamá (Senacyt) indicó en 2019 que el HMPV y el virus respiratorio sincitial humano (VRSh) están implicados entre un 5% y un 50% de todas las infecciones virales respiratorias que requieren hospitalización en infantes.

Según ha podido determinar la Senacyt, la caracterización molecular del metapneumovirus en cepas panameñas mostró la cocirculación de cuatro sublinajes: A2a, A2b, B1 y B2.