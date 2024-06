Recolección de basura en Capira ¿En qué consiste el servicio?

Panamá/Jhojana Forero, gerente de Aseo Capital, manifestó que el cobro de la tasa de aseo para los residentes del distrito de Capira es difícil, debido a que no estaban acostumbrados.

“El tema de que haya entrado una empresa que está cobrando una tasa fija mensual, no ha sido bien recibida, porque antes estaban acostumbrados a manejar su basura en una forma informal, venían ciertas empresas en camioncitos y ellos le pagaban 0.75 centavos por bolsa y no se le hacía una factura fiscal, la basura no llegaba a vertederos, sino a sitios clandestinos en La Chorrera, donde quemaban la basura”, expresó Forero.

Resaltó que para los usuarios ha sido un poco difícil asimilar el cobro de la tasa de aseo, pero realmente siempre han pagado, solo que ahora se les está cobrando una tasa fija de 6 dólares por mes y no es como antes que pagabas por bolsas.

Indicó que en el distrito de Arraiján han logrado el mejoramiento de la recolección de la basura, basada con educación y cultura, donde tienen un área llamada relaciones con la comunidad, que trabajan de la mano con las autoridades como municipios, juntas comunales, entre otras.

“Panamá tiene una ley que abarca el tema de la basura, donde dice que los municipios o las entidades encargadas, como es en este caso la Autoridad de Aseo, debe multar a los que hacen mal disposición de la basura, porque cuando a ti te tocan el bolsillo tú aprendes”, dijo Forero.

Comunicó que en Arraiján, con la implementación de los "stickers", se ha mejorado el pago de la tasa de aseo y se sabe quiénes son las personas que pagan y las que no. En Capira, ya se está aplicando para que los usuarios empiecen a ver el tema de manera segura y efectiva.

La gerente de Aseo Capital recalcó que para la eliminación de los vertederos de basuras en Panamá Oeste, ha sido un trabajo en conjunto con las Juntas Comunales y los Municipios, a través de cámaras y rondas policiales, que han sancionado a muchos usuarios por la mala disposición de la basura.

Además, informó que otras de las cosas que ha ayudado mucho es la Ley 276, donde indica que ya nos puedes vender tu propiedad, sin que antes tú no tengas el Paz y Salvo de la tasa de aseo y ha hecho que las personas tengan que hacer sus arreglos de pagos.

“Tenemos nosotros, los operadores de aseo, las costumbres de siempre fijar en las redes sociales los días en que los camiones van a pasar por cada comunidad, para que los usuarios sepan los días en que pueden sacar la basura, para empezar a educar a las personas, para mejorar el servicio”, dijo Forero.

Explicó que las personas en muchas ocasiones prefieren pagarles un dólar a las personas, que al final les votan los desechos en la vuelta de la esquina y sus morosidades les siguen creciendo, por lo que pide que las autoridades implementen las multas correspondientes.

Detalló que la basura de Arraiján, de Panamá Pacífico, de los servicios privados que prestan en la ciudad de Panamá y del distrito de Capira, va a un relleno sanitario que se llama El Diamante, ubicado en La Chorrera.

De acuerdo con la gerenta de Aseo Capital, es esencial clausurar el vertedero del cerro Patacón y cederlo a una compañía multinacional con conocimientos en el manejo de la disposición.

Por otro lado, se refirió a que está a favor de unir los pagos de la tasa de aseo con la de la luz, porque la ley lo permite, y falta un poco más de empuje de la Autoridad Nacional de los Servicios Público (ASEP), que obliguen a las empresas de energía a hacerlo, como lo están haciendo en San Miguelito y en Colón; que ya facturan con los recibos de luz.