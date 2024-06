Mayer Mizrachi propone incluir el cobro de la tasa de aseo dentro de la factura de luz en la capital

Según Mizrachi, con el cambio se garantizará que se pague por el servicio y no habrá excusas para no recoger los desechos.

Ciudad de Panamá/El alcalde electo de la ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi, sugirió “casar” el cobro por el servicio de recolección de basura con el del servicio por suministro eléctrico, cobrándolo a través de la factura de luz.

“Uno de los mayores problemas del tema de la basura es que no la saben cobrar. Hoy día la casan con el agua y solo el 30% paga por la basura. Hay que casar la basura con la luz para garantizar que se pague— pero con eso ya no hay excusa para no recogerla”, manifestó Mizrachi a través de su cuenta de X.

Actualmente, en la capital, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), cobra la tasa de Aseo a través del recibo de agua potable del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).

Mensualmente, la AAUD recauda un millón de dólares, por lo que la deuda que mantienen miles de clientes supera un millón de dólares mes a mes.

Lo sugerido por Mizrachi ya es implementado en el distrito de San Miguelito desde 2023, cuando en el mes de agosto la empresa encargada del servicio de recolección, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos anunció un cambio en su agente de recaudo para el cobro de la tasa de aseo.