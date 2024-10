Mulino aspira llegar a un consenso en debate sobre la CSS y que no se use para 'politiquería'

Ciudad de Panamá, Panamá/El próximo 6 de noviembre el Ejecutivo, a través del ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, llevará el proyecto de ley que reformará la ley de la Caja de Seguro Social (CSS) a la Asamblea Nacional.

El objetivo de esta reforma es solucionar los múltiples problemas que tiene la institución, siendo uno de los más críticos el sistema de pensiones y jubilaciones. No obstante, el mandatario aseguró que el centro de la ley también contempla los problemas del asegurado, en lo referente a la atención, obtención de medicinas y citas.

Sobre este tema, el presidente de la República, José Raúl Mulino, ha asegurado que se llevarán a cabo los determinados encuentros con los diputados de la Asamblea a partir del 6 de noviembre para explicar de manera extensa el proyecto.

Afirmó que su gobierno tiene toda la intención de buscar consensos en la discusión del proyecto, pero que no se debe permitir que el proyecto se utilice para “politiquería”.

“Vamos a hacer una explicación exhaustiva del proyecto de ley, con el ánimo de que el país juzgue, como he dicho mil veces: el móvil de esta ley son los pacientes en primer lugar, los pensionados en segundo lugar, pero yo debo atender, y ustedes están viendo, lo que se está tratando de hacer en beneficio de los pacientes del Seguro Social y del Ministerio de Salud”, dijo.

Detalló que a la fecha los abogados siguen trabajando en la integración de propuestas, de todo lo conversado en las mesas de trabajo de la CSS que se llevaron a cabo durante todo un mes.

“Hay muchas propuestas allí, que se están escogiendo, para ir alimentando el borrador que será aprobado en Gabinete y después llevado a la Asamblea”, indicó.

Aseguró que la ley “no pretende hacerle daño a nadie”, y tampoco va en contra del pueblo panameño. Sobre el tema el mandatario ha reiterado en múltiples ocasiones que no se contempla una privatización del Seguro.

“Tengo toda la disposición de lograr esos consensos, siempre que sean consensos razonables y en beneficio de una ley coherente, que contenga todos los condimentos para hacer viable una solución integral, de todo lo que adorna el problema de la seguridad social en este país”.

Una vez el proyecto sea finalizado, el mandatario tendrá las conversaciones finales con los gremios y todas las organizaciones que participaron de las mesas de trabajo.

Posteriormente, el proyecto será discutido en sesiones extraordinarias hasta el finales de diciembre.

“Yo no tengo mayor problema con eso, siempre que no se trate de utilizar ese escenario para politiquería… un poco difícil, habiendo visto lo que hemos visto, pero del Ejecutivo hay toda la disposición, de acercamientos, de conversaciones. Esto no está escrito en piedra, así que podemos tener una buena comunicación con todos los sectores, desde los más radicales hasta los más coherentes”.