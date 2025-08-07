Reinstalan barrera en Albrook tras violento accidente; sigue la investigación

El siniestro dejó un saldo de seis personas heridas de gravedad y provocó una intensa congestión vehicular en el área, una de las más transitadas de la ciudad.

Panamá/Autoridades informaron que ya fue reinstalada parcialmente la barrera de contención ubicada en la salida de Albrook hacia el Corredor Norte, luego del violento accidente registrado la tarde del miércoles, en el que un autobús de la ruta La Chorrera–Panamá colisionó contra la estructura tras realizar una frenada brusca.

Según versiones recabadas por las autoridades entre testigos presenciales, el accidente habría sido causado por un segundo vehículo que, presuntamente, le invadió el carril al autobús, obligando al conductor a maniobrar de forma repentina para evitar una colisión mayor.

La escena mostraba claras huellas de frenado que evidencian el intento del chofer por frenar el vehículo antes del impacto. No obstante, hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente la participación de otro automóvil y las investigaciones continúan en curso, bajo la supervisión de inspectores especializados en tránsito.

El incidente ha reabierto el debate sobre la seguridad vial en puntos de alto flujo como la conexión entre Albrook y el Corredor Norte, especialmente en horarios de alta demanda.

