Presupuesto de la Unachi responde al funcionamiento, dice viceministro de Finanzas

Panamá/El viceministro de Finanzas, Fausto Fernández, salió al paso de los cuestionamientos generados por el proyecto de presupuesto general del Estado para 2026, que contempla una reducción de fondos para la mayoría de las universidades estatales, con excepción de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), que recibirá un ligero aumento.

Durante su intervención, Fernández explicó que la asignación presupuestaria se construyó en función de los proyectos presentados por cada institución y negó que haya habido motivaciones políticas detrás de los ajustes.

La crítica que vayan vía política no tiene nada que ver con el funcionamiento de la universidad, y eso se justificó en su momento para la construcción del presupuesto”, afirmó el viceministro, en referencia al aumento otorgado a la Unachi.

Agregó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) actuó con base en criterios técnicos. “Es obvio que siempre va a haber quejas, pero debemos mantener nuestra disciplina y llevar siempre una gestión transparente”, señaló Fernández.

Según el proyecto de presupuesto presentado a la Asamblea Nacional, se asignarán $590 millones a las seis universidades oficiales del país, lo que representa una reducción superior a $156 millones en comparación con los $746.3 millones aprobados para 2025.

Reducciones sustanciales en otras universidades

La Universidad de Panamá es una de las más afectadas, con un recorte de $395.3 millones a $317.5 millones, es decir, casi $78 millones menos.

También la Universidad Tecnológica de Panamá, considerada una de las mejores del país y reconocida por rankings internacionales como QS World University Rankings, sufrirá una disminución considerable: de $198 millones en 2025 a $144 millones en 2026.

En contraste, la Unachi verá un leve incremento, pasando de $72 millones a $72.7 millones, pese a los cuestionamientos públicos sobre el manejo de esa institución bajo la administración de la rectora Etelvina Medianero de Bonagas.

“No puedo hablar sobre las críticas. Se hicieron las vistas presupuestarias con la entidad y eso se justificó con la Dirección de Presupuesto del Estado. Ese fue el número que salió”, respondió Fernández al ser consultado sobre la asignación a la Unachi, asegurando que él no es la persona para responder los cuestionamientos.

El proyecto de ley presupuestaria ya fue remitido a la Asamblea Nacional para su análisis y discusión en los próximos meses.

Con información de Nicanor Alvarado.