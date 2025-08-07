Choque entre Ejecutivo y Legislativo por asesor presidencial en la Asamblea

La próxima semana se instalarán las comisiones de Credenciales y Gobierno, cuya conformación ya fue sometida a votación ante la falta de consenso. Ahora, también su directiva será elegida por votación, pero en las respectivas instancias legislativas.

Panamá/Las declaraciones del presidente de la República, José Raúl Mulino, confirmando que su asesor Jorge Ricardo Fábrega actúa como su enlace con la Asamblea Nacional, desataron una oleada de reacciones por parte de diputados que denuncian una presunta injerencia del Ejecutivo en los asuntos internos del Legislativo, particularmente en la conformación de comisiones.

“No hay ningún pecado en que tenga a Jorge Ricardo Fábrega como asesor dentro de la Asamblea”, afirmó Mulino, quien sostuvo que necesita coordinación con un órgano político como la Asamblea, “no para buscar votos, porque ese no es nuestro trabajo”.

Sin embargo, para varios diputados, la figura de Fábrega va más allá de un simple enlace. El diputado José Pérez Barboni, de la bancada Seguimos, cuestionó la forma en que se gestiona esa coordinación.

Si el Presidente quiere tener enlaces con la Asamblea para conversar sobre proyectos de ley, puede hacerlo con el jefe de su bancada o con el presidente del órgano, no mediante una persona emplanillada en el Ministerio de la Presidencia”, dijo.

Desde la bancada Vamos, la diputada Walkiria Chandler fue tajante. “Hace dos días denuncié la injerencia del Ejecutivo en el Legislativo. Hoy, el presidente Mulino confirma que Ricardo Fábrega actúa como su enlace en la Asamblea. Coordinación no es coerción: hubo presiones, amenazas y visitas indebidas (tal como lo han señalado algunos diputados). La separación de poderes está en riesgo. Exijo respeto a la autonomía legislativa y que las decisiones se tomen aquí, no en cafeterías ni bajo presión”.

Su copartidario y colega Luis Duke también denunció el papel de Fábrega en las recientes votaciones internas. “Ya vimos claramente lo que ocurrió el 1 de julio, y nuevamente ocurre para la conformación de las comisiones. El señor Ricky Fábrega estaba específicamente con la bancada de RM reunidos; y qué era lo que estaba tratando de conseguir, bueno, ya todos nos podemos imaginar”.

Ese tipo de injerencia es lo que el presidente tiene que entender que debe evitar. Más allá de la coordinación armónica con los diputados, su rol está en la Presidencia, no en la Asamblea Nacional”, agregó Duke.

Desde la bancada Seguimos, el diputado Betserai Richards expresó preocupación por el mensaje que se transmite a la ciudadanía. “El presidente ha confirmado que su asesor más cercano estaba presente ese día. Desde el 1 de julio, cuando se instaló la nueva junta directiva, pedimos la no intromisión de un órgano del Estado en otro”.

Richards enfatizó que la presencia de funcionarios cercanos al Ejecutivo en espacios legislativos debe ser pública y formal. “Si un asesor del presidente quiere estar presente dentro de la Asamblea, puede pedir cortesía de sala y el pleno, con mucho gusto, se la concede. Pero hacerlo de forma opaca manda un mensaje negativo a la ciudadanía”.

Fábrega reemplaza a Ventura Vega

Según trascendió, Fábrega habría reemplazado a Ventura Vega, anterior asesor de Mulino, quien fue designado como secretario general de la Contraloría General de la República. Aun así, fuentes legislativas indican que Vega continúa visitando despachos de diputados ocasionalmente.

En juego: la Comisión de Credenciales

La controversia ocurre en un contexto tenso a lo interno del Legislativo, ya que la próxima semana se instalarán las comisiones de Credenciales y Gobierno, cuya conformación ya fue sometida a votación ante la falta de consenso. Ahora, también su directiva será elegida por votación, pero en las respectivas instancias legislativas.

La escogencia de la directiva de estas instancias también pondrá a prueba la alianza opositora de 37 diputados que llevó al panameñista Jorge Herrera a la presidencia de la Asamblea.

La Comisión de Credenciales es considerada clave para el Ejecutivo, ya que por ella pasan las designaciones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, directores de entidades autónomas y otros altos funcionarios nombrados por el presidente.

En esta Comisión quedaron los diputados: Joan Guevara, Benicio Robinson, José Luis Varela, Arquesio Arias, Yamireliz Chong, Augusto Palacios, Ernesto Cedeño, Dana Castañeda, Ariel Vallarino.

Al respecto, Duke advirtió. “Aquí nadie está trabajando con chantajes. El presidente no debe interferir en la conformación de una comisión para su beneficio. Las comisiones son potestad de los diputados, quienes eligen su junta directiva”.

Más allá de que se sienta confiado o no sobre quién presidirá una comisión, debe entender que la de Credenciales es crucial, pues se encarga de juzgar al presidente y a los magistrados, además de tener un papel fundamental en las designaciones de autoridades que lo acompañarán en su gestión”.

Mulino, por su parte, ha reiterado que no aceptará chantajes ni presiones sobre aspectos como las designaciones de magistrados y otros funcionarios, respecto a la conformación de estas comisiones.