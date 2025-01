Lombana sobre Mulino: 'Más de lo mismo con un buen discurso'

La designación de diplomáticos en el servicio exterior, las reformas a la Caja de Seguro Social y las últimas informaciones sobre el proyecto minero de Donoso fueron los temas abordados por el excandidato presidencial por el Movimiento Otro Caminos (MOCA), Ricardo Lombana, quien además calificó las actuaciones del presidente José Raúl Mulino y sus discursos.

Designación de diplomáticos

Sobre los cuestionamientos surgidos a raíz de la comparecencia en la Asamblea Nacional de dos nombrados embajadores, el excandidato presidencial atacó el discurso del mandatario sobre los nombramientos de familiares, amigos y allegados.

Ese es el discurso que nos ha vendido el Presidente, que él viene con un nuevo librito a acabar con lo que se hacía antes; por un lado, él dice eso, y por otro lado vemos acciones completamente opuestas”, indicó Lombana.

Calificó el actuar del presidente Mulino de:

Más de lo mismo con un buen discurso”

Dicho esto, destacó que, frente a las declaraciones del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el canal de Panamá, de ser serias, el país necesitará una robusta red de diplomáticos representando al país para hacer una ofensiva y lograr los apoyos que se requieren en la comunidad internacional para defender los intereses nacionales.

Agregó que hay muchos retos en la comunidad internacional y, si Panamá quiere tratos igualitarios, es necesario nombrar buenos diplomáticos en el servicio exterior.

Reformas a la CSS

Lombana considera que parece que al Presidente le ha molestado un poco tanta consulta; incluso ha sido despectivo con las personas que han ido a la Asamblea. La postura de MOCA ha sido clara, hoy se van a presentar nuevas modificaciones.

“Hoy no estamos conformes con el proyecto. Si se toman en cuenta estas modificaciones y puntos, creo que el proyecto puede rescatarse”, manifestó.

Detalló que se presentarán modificaciones al paquete de reformas, las cuales han dividido en dos partes: los puntos de fondo y las reformas artículo por artículo. Destacó que, si la Caja de Seguro Social ha sido saqueada, el problema no se soluciona solo con un proyecto de ley, ya que se requieren iniciativas anticorrupción y medidas protransparencia.

Lombana ha dicho que solicitó al director de la Caja el inicio de auditoría, la eliminación de botellas, revisión del régimen de consulado marítimo y la red de notarías. Así mismo, la revisión de las exoneraciones de las exenciones, revisión de alquileres del Estado.

Hay un listado grande de gastos superficiales innecesarios y negocios que se van en corrupción que el gobierno no ha querido tocar y, mientras no lo toquen, se pregunta de dónde va a salir la plata; dicen: vamos a subir la edad de la jubilación”, — Ricardo Lombana - excandidato Presidencial

Recalcó que no están de acuerdo con el aumento de edad de jubilación de ninguna manera, afirmando que durante su campaña electoral demostraron que no es necesario y se presentaron una serie de propuestas para obtener dinero. Agregó que no están de acuerdo con la eliminación del sistema mixto, y tampoco con la discrecionalidad del director de la Caja.

Del mismo modo, manifestó que están planteando la destitución del director en caso de que no presente los informes financieros de la institución cada cierto tiempo.

“Es urgente salvar el IVMS, pero más urgente es que no hay medicamentos en el cuadro básico de la Caja de Seguro Social”, expresó Lombana, considerando que es a los medicamentos a lo que hay que darle prioridad.

Proyecto minero

Lombana apela a que la información que se brinde a la población sobre el proyecto minero de Donoso sea veraz y confirmada, al tiempo que preguntó de quién es la responsabilidad sobre lo que está pasando en la mina, aseverando que desde un principio se solicitaron auditorías para conocer cuáles eran los riesgos y daños, tanto los causados como los que posiblemente se podrían dar.