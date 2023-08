Ricardo Lombana: 'El Parlacen solo sirve para refugiar delincuentes'

En medio de la tensión que rodea la subsede del Parlamento Centroamericano (Parlacen) en Panamá, el candidato presidencial por el Movimiento Otro Camino (MOCA), Ricardo Lombana, reaccionó a lo que considera una repetición de la historia de personas con poder político o económico buscando refugio en el fuero para evadir la justicia.

Lombana, quien se encuentra en plena campaña presidencial, se pronunció sobre la tentativa de los hermanos Martinelli, Luis Enrique Martinelli y Ricardo Alberto Martinelli, de ser juramentados como diputados suplentes en el Parlacen a pesar de tener procesos judiciales pendientes en su contra.

Esta situación ha suscitado una fuerte polémica y ha resucitado el debate sobre la búsqueda de fueros para eludir la justicia y la importancia de este organismo.

El candidato presidencial hizo referencia a las declaraciones hechas en el pasado por el expresidente Ricardo Martinelli, quien ase refirió al Parlacen como la "Cueva de ladrones".

En ese sentido, subrayó la ironía de que los hijos de Martinelli ahora busquen refugio en esa misma instancia para evitar enfrentar los procesos judiciales en curso.

Están dispuestos a cualquier cosa para evadir la justicia, si logran la juramentación definitivamente hay un cambio en el proceso, y la investigación toma otro curso" dijo Lombana.

Espera que los diputados panameños en el Parlacen tomen la decisión correcta y no brinden refugio a aquellos que enfrentan procesos legales en el país.

En cuanto a la participación de Panamá en organismo, Lombana, reafirmó su postura de que el país debe valerse de los mecanismos que prevé el derecho internacional para abandonar la entidad.

No nos trae ningún beneficio, nos cuesta y solo sirve para refugiar delincuentes" precisó.

Aseguró que MOCA tiene como objetivo que Panamá se retire del Parlacen.

Implicaciones

La exprocuradora de la nación, Ana Matilde Gómez, explicó que, si se diera el caso que los hermanos Martinelli sean juramentados en el Parlacen, la jueza Baloisa Marquínez, deja de ser competente para procesarlos y los juicios pendientes en los casos Blue Apple y Odebrecht pasarían a la Corte Suprema de Justicia que por constitución son la entidad responsable de investigar y procesar a los imputados.

Según Gómez, sin duda, significaría un retraso en los tiempos judiciales.

Al mismo tiempo, destacó que la jugada de ingresar al Parlacen para evadir a la justicia no es más que "una falsa inmunidad" porque en Panamá los diputados no tienen inmunidad, recalcó que la Corte Suprema, en este caso, los puede investigar y no deben pedir permiso para ello.

Señaló que, la estrategia de los Martinelli, busca que choquen los tiempos electorales y no hayan las consecuencias que se esperan.

Explicó que, si las pruebas fueron admitidas en el proceso de la jueza Marquínez, las mismas conservan su valor probatorio total en el proceso de juzgado.

Cuestionó el hecho de que en última instancia, busquen ser juramentados en el Parlacen faltando solo un año para que se culmine el periodo, según Gómez, es para zafarse del proceso con la jueza Marquínez.

Ya le cogieron miedo, por eso es que se quieren ir huyendo a esconder".

Manifestó que, en este caso la Corte Suprema de Justicia debe pronunciarse para evitar más dilaciones y que no se siga jugando con la justicia panameña.

Con información de Elizabeth González.