Salen a la luz millonarios 'mutuo acuerdo' para gerentes y directores de Etesa, Mulino vuelve a reaccionar

Un día después de conocerse que el gerente general de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa), Carlos Mosquera Castillo aspira a una indemnización por “mutuo acuerdo” por dejar su cargo el próximo 30 de junio, se reveló que al menos dos gerentes más y tres directores de departamento también firmaron acuerdos para recibir indemnizaciones, que entre todos suman un total de 959 mil 919 dólares.

La información fue publicada en el Sistema de Seguimiento, Control, Acceso y Fiscalización de Documentos de la Contraloría General de la República y en este momento se encuentran a la espera de ser refrendado por el titular de esa institución, Gerardo Solís.

De acuerdo con lo publicado, los altos funcionarios que al igual que Mosquera firmaron "mutuo acuerdo" son: Óscar Rendoll subgerente general, Daniel Castilla gerente de Compras, Pablo Castrejón director de Finanzas, Ramón Palacios director de Asesoría Legal y Zorina Carles directora de Servicios Corporativos.

En el caso de Óscar Rendoll, subgerente de Etesa, el mutuo acuerdo asciende a 306,615.58 dólares y deberá pagarse antes del 1 de julio de 2024. La indemnización de Rendoll sobrepasa por más de 50 mil dólares la de Carlos Mosquera, quien firmó por B/. 249,196.56. Esto se debe, según una publicación del diario La Prensa, a que “Rendoll es uno de los funcionarios que permaneció en el sector eléctrico después de la reestructuración del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE), que se convirtió en Etesa mediante la Ley 6 del 3 de febrero de 1997”.

En tanto, el mismo día que se recibió la solicitud de indemnización de Rendoll, también llegó la de Daniel Castilla, gerente de Compras, por un monto de B/. $77,095.37. De acuerdo con la planilla publicada en la página web de Etesa, Castilla fue contratado el 18 de julio de 2019 con un salario de 4,551.22 dólares.

También aparece Ramón Palacios, contratado el 16 de julio de 2019, a inicios de la administración Cortizo, como director de Asesoría Legal con un salario de 6,878 dólares. En su caso, el mutuo acuerdo asciende a B/. 119,366.94 y deberá pagarse el 30 de junio de 2024, un día antes de la toma de posesión del presidente electo José Raúl Mulino.

Otras indemnizaciones son la de Pablo Castrejón y Zorina Carles. En el caso de Castrejón, contratado el 22 de julio de 2019 como director de finanzas con un salario de 6,314 dólares mensuales, su mutuo acuerdo es de B/. 116,577.53.

Mientras que, Carles, quien llegó a la empresa en julio de 2019 como directora de Servicios Corporativos devengando un salario de 5,752 dólares, firmó para que se le indemnizara por una suma de B/. 91,068.11. Ambas solicitudes fueron presentadas el 31 de mayo de 2024.

Tvn-2.com intentó comunicarse con representantes de la Empresa de Transmisión Eléctrica y de la Contraloría General de la República, sin embargo, al cierre de esta nota aún no recibimos respuesta.

Reacción de Mulino

Tras conocerse esta nueva información, el presidente electo José Raúl Mulino reaccionó y envió un mensaje contundente a la Contraloría solicitando que no se paguen estas indemnizaciones calificándolo como "un atraco a los fondos público intolerable muy próximo al delito".

De ser esto cierto, sería un atraco a fondos públicos intolerable muy próximo al delito, en el mejor escenario. pic.twitter.com/WL9lWqNgPC — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) June 22, 2024

Mulino ya se había pronunciado previamente cuando se conoció sobre el "mutuo acuerdo" del gerente de Etesa, Carlos Mosquera Castillo, poer dejar su cargo el próximo 1 de julio.

"Los cargos por periodo de 5 años, sobre todo los de libre remoción o funcionarios de confianza, terminan el 30 de junio. No se van a permitir “novedosas” maneras de terminar tales cargos a través de fórmulas (mutuos acuerdos) que no representan otra cosa que un abuso contra los fondos de la Nación. Solicito al Contralor que estas u otras fórmulas no sean pagadas", escribió Mulino en su cuenta de X.

Es importante mencionar que la remoción del cargo del gerente general está a cargo de la Junta Directiva.

El pago de este y los demás mutuo acuerdo están a la espera de ser refrendado por el contralor de la República, Gerardo Solís.