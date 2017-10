‘Después del cáncer hay vida’, son los testimonios de sus sobrevivientes

Yolanda Cárdenas a los 45 años se le detectó unas pequeñas microcalcificaciones en sus senos, que dieron positivas en un carcinoma (tumor maligno).

Cárdenas se sometió a dos operaciones y radiaciones para poder contrarrestar el cáncer de mama.

Detección temprana

Para Yolanda haber sido detectada con la enfermedad fue muy impactante, porque lo primero que se viene a la cabeza es “cáncer sinónimo de muerte, pero no es así”.

“Dios no permite una prueba que no podamos superar y hay que darle la batalla. Lo más importante es aceptar que tienes una enfermedad y luchar por tus hijos, familia, amistades y principalmente por ti”, aseguró esta sobreviviente de cáncer.

El apoyo de la familia y refugiarse en Dios es fundamental, relató Sandy Echevers, otra valiente mujer que pudo sobreponerse a la esta enfermedad.

“Después de llorar, sentir miedo y rabia, había que sobreponerse porque tenía dos hijos maravillosos que me necesitaban. Me refugié en Dios, me llené de positivismo porque hay días malos y buenos porque las quimios que tiene sus efectos terribles, te hacen sentir deprimida, que no puedes más”, contó Echevers a TVN Noticias .

“ Hay que tener mente positiva de que después del cáncer hay vida si lo detectas a tiempo”, enfatizó.

El cáncer no solo lo sufren quienes lo padecen, sino también las familias de los pacientes.

Toda la familia se afecta. Mis hijos eran muy pequeños y yo me llena de valor porque no quería que ellos sufrieran y eso me ayudó a convencerme que iba a estar bien. Hay vida antes del cáncer y otra vida después.”- Sandy Echevers, sobreviviente-

Las prioridades cambian para quienes son detectados con cáncer y viven la vida de una manera diferente. “La disfrutas más porque sabes que Dios te dio otra oportunidad y que eres bendecida”, expresó Sandy.

Es cada vez más común ver a mujeres jóvenes con cáncer de mama, por lo que “el autoexamen y la detección temprana son la clave de todo”.

Promoviendo el cuidado de la salud de otras panameñas, la Fundación Ayuda a Ayudar (FundAyuda), estará lanzando un calendario para apoyar con campañas a más mujeres panameñas.

La selección de las caras que forman parte del calendario, se hizo a través de una votación en redes sociales, siendo seleccionadas varias mujeres en Centroamérica (panameñas, costarricenses y guatemaltecas), quienes recibieron la mayor cantidad de “likes o me gusta” como representantes de la lucha contra el cáncer.

Los fondos recaudados permitirá el desarrollo de más iniciativas en la educación de la población sobre la detección temprana del cáncer de mama.