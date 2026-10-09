Sectores productivos celebran la salida de Panamá de la lista negra de la UE

Para Balbina Herrera , secretaria general del PRD, salir de la lista negra abre una nueva perspectiva económica sobre cómo se mide al país, permitiendo reducir la presión y trabajar con mayor tranquilidad en la resolución de los verdaderos problemas nacionales.

Ciudad de Panamá/Luego de seis años, Panamá ha dejado oficialmente de estar en la lista de países que no cooperan con la Unión Europea en materia fiscal, pasando a una categoría de lista gris. Para diversos sectores, este avance fortalece la imagen internacional del país y reafirma la importancia de la transparencia y la confianza.

Desde el sector económico, las reacciones no se han hecho esperar. Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas, señaló que este acontecimiento levanta sanciones, costos y fricciones financieras que representaban un obstáculo para que las empresas europeas operaran y se expandieran en el país. Según el ministro, esto elimina las barreras que los ministros europeos solían imponer al considerar invertir en Panamá, lo que se traducirá directamente en la creación de más empleos.

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Por su parte, Alicia Jiménez, presidenta de la Federación de Cámaras, destacó que esta medida impacta positivamente al permitir la llegada de nuevas inversiones extranjeras directas. Explicó que estas inversiones permearán hacia abajo, convirtiendo a las micro, pequeñas y medianas empresas en proveedoras directas.

Para Balbina Herrera, secretaria general del PRD, salir de la lista negra abre una nueva perspectiva económica sobre cómo se mide al país, permitiendo reducir la presión y trabajar con mayor tranquilidad en la resolución de los verdaderos problemas nacionales.

Un paso clave para lograr este avance fue la aprobación de la Ley de Sustancias Económicas. No obstante, el futuro dependerá de una próxima evaluación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la cual determinará si Panamá logra salir definitivamente de la lista gris.

Información de Nicanor Alvarado

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