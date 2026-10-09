Inadeh prepara técnicos para atender el crecimiento de los vehículos eléctricos en Panamá

La entidad desarrolla una propuesta de formación en diagnóstico y mantenimiento de autos eléctricos e híbridos, con prácticas en un laboratorio especializado en Panamá Pacífico.

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) avanza en la preparación de técnicos para responder a las nuevas necesidades del sector automotriz ante el desarrollo de la movilidad eléctrica en Panamá.

La transición hacia vehículos eléctricos e híbridos exige nuevas competencias en electricidad, electrónica, baterías, sistemas de carga, diagnóstico y mantenimiento especializado, áreas que forman parte de la propuesta de formación que desarrolla la entidad a partir de las necesidades identificadas por su Mesa Sectorial.

El programa contempla conocimientos sobre electricidad, electrónica aplicada, máquinas eléctricas, estructura del vehículo eléctrico, baterías y sistemas de gestión de baterías (BMS). También incluye infraestructura de carga, diagnóstico y mantenimiento profesional.

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Como parte de esta preparación, el Centro Inadeh de Panamá Pacífico cuenta con un Laboratorio de Electromovilidad equipado con un vehículo BYD Yuan Plus, conocido también como Atto 3, utilizado como entrenador educativo para que los participantes conozcan y practiquen con tecnologías vinculadas a la movilidad eléctrica.

En este espacio, los estudiantes pueden realizar prácticas con sistemas eléctricos y electrónicos, baterías de alto voltaje, sistemas de potencia, tecnología híbrida enchufable (Plug-in), frenos ABS, climatización y herramientas de diagnóstico. Además, el laboratorio permite simular fallas para fortalecer las habilidades de medición, análisis e identificación de averías.

La directora general del Inadeh, Yajaira Pitti, destacó los avances en la preparación de contenidos formativos para responder a las nuevas exigencias del mercado laboral.

“El INADEH no se puede quedar atrás y, junto a un proveedor responsable, estamos trabajando en currículos competitivos con información adecuada, correcta y actualizada para que nuestros estudiantes puedan salir al mercado productivo y dar lo mejor de sí”, afirmó Pitti.

Con esta iniciativa, el Inadeh busca fortalecer las competencias técnicas de los participantes ante los cambios tecnológicos de la industria automotriz y las nuevas necesidades de mantenimiento de vehículos eléctricos e híbridos.