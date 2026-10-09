Paramédicos del SUME 911 atienden hasta 250 emergencias al día en Panamá

El sistema recibe entre 6,000 y 7,000 llamadas diarias. Los accidentes de tránsito, problemas cardíacos, caídas y personas enfermas figuran entre los casos que requieren atención prehospitalaria.

Los paramédicos del Sistema Único de Manejo de Emergencias (SUME 911) atienden diariamente entre 200 y 250 emergencias en todo el país, en una labor que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte de los pacientes.

En conmemoración del Día del Paramédico, que se conmemora este sábado 10 de octubre, personal del SUME 911 compartió detalles de su trabajo, los equipos que utilizan y los desafíos que enfrentan durante la atención de emergencias.

Leslie Mojica, jefa de Prehospitalaria del SUME 911, explicó que la institución recibe entre 6,000 y 7,000 llamadas al día, de las cuales una parte corresponde a situaciones que requieren el desplazamiento de ambulancias, motos o vehículos de intervención rápida.

Entre las principales incidencias figuran los accidentes de tránsito, problemas cardíacos, caídas y pacientes con distintas enfermedades. El personal también está capacitado para atender partos de emergencia cuando las circunstancias lo requieren.

Accidentes de tránsito, entre las principales emergencias

La ciudad de Panamá concentra la mayor incidencia de accidentes de tránsito atendidos por el personal, según explicó Mojica. Entre las áreas mencionadas están San Miguelito, Juan Díaz y el sector de la Vía Olímpica.

A nivel nacional, el SUME 911 cuenta con 31 puestos de emergencia, desde los cuales coordina la respuesta mediante ambulancias, motocicletas y vehículos de intervención rápida.

Los equipos permiten brindar atención inicial en el lugar de los hechos y estabilizar a los pacientes antes de su traslado a un centro hospitalario.

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Doni De Gracia, supervisor operativo del área metropolitana, explicó que el personal trabaja en turnos rotativos de ocho horas, durante las 24 horas del día y los 365 días del año.

Al inicio de cada jornada, los paramédicos realizan el relevo de sus compañeros y verifican las condiciones de los vehículos, los equipos médicos, los medicamentos y los insumos necesarios para responder a las emergencias.

Entre los dispositivos utilizados está el monitor cardíaco, que permite realizar procedimientos como cardioversión y desfibrilación, además de utilizarse para la estimulación cardíaca mediante marcapasos, según las necesidades del paciente.

Las ambulancias también cuentan con diferentes tipos de cilindros de oxígeno para garantizar el suministro durante la atención prehospitalaria.

Carlos Castillo, quien suma 11 años de servicio en el SUME 911, destacó que la capacitación constante es fundamental para responder a las distintas condiciones médicas y ofrecer una atención adecuada.

El paramédico describió su trabajo como una oportunidad para salvar vidas y lograr que los pacientes lleguen estabilizados al hospital. También señaló que la institución brinda acompañamiento psicológico mensual a los trabajadores para ayudarlos a manejar las emociones que generan las escenas de emergencia.

"Cada día me ha dejado experiencia. Es ser todo, ser un superman. Desde que elegí esta carrera, salvo vidas, y cuando los familiares dicen gracias, ese gracias es la mayor satisfacción que hay", expresó.

Las mujeres representan el 70% del personal

Mojica indicó que el SUME 911 cuenta actualmente con 565 paramédicos licenciados en urgencias médicas, de los cuales el 70% son mujeres.

Además de atender emergencias, las paramédicas participan en labores que requieren esfuerzo físico, como la atención de pacientes con movilidad limitada y situaciones con múltiples víctimas. También pueden conducir ambulancias y desempeñar funciones operativas en las escenas.

La jefa de Prehospitalaria señaló que los turnos rotativos y las exigencias del servicio representan un reto para quienes deben combinar sus responsabilidades laborales con la vida familiar.

En vísperas del Día del Paramédico, el personal del SUME 911 destaca la importancia de una respuesta oportuna, la preparación técnica y el trabajo en equipo para atender a quienes necesitan asistencia médica urgente en cualquier punto del país.

Información de Fabio Caballero