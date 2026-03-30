Semana Santa: Minsa activa atención en 84 instalaciones de salud que operarán 24 horas

El Minsa indicó que todas las dependencias del sector salud deberán cumplir con los lineamientos establecidos para la cobertura en situaciones de emergencia durante este periodo, caracterizado por el aumento de desplazamientos hacia el interior del país.

El Ministerio de Salud de Panamá informó que mantiene habilitadas 137 instalaciones de salud en todo el país para la atención de la población durante la Semana Santa, como parte de la alerta azul decretada por la institución.

De acuerdo con la entidad, 84 de estas instalaciones operarán las 24 horas del día, incluyendo los 21 hospitales a nivel nacional. Otras 24 funcionarán con horario extendido, mientras que el resto mantendrá su jornada regular.

La jefa nacional del Departamento de Emergencias en Salud, María Joannou, explicó que el operativo contempla también la habilitación de 121 vehículos, entre ambulancias y carros de emergencia, de los cuales 36 cuentan con soporte vital avanzado. Además, se desplegarán 2,200 funcionarios, entre personal médico y administrativo, para garantizar la atención durante estos días.

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La funcionaria detalló que, aunque el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección algunas instalaciones reducirán su operatividad en un 10 %, la red de atención se mantendrá activa para responder a cualquier eventualidad.

El Minsa indicó que todas las dependencias del sector salud deberán cumplir con los lineamientos establecidos para la cobertura en situaciones de emergencia durante este periodo, caracterizado por el aumento de desplazamientos hacia el interior del país.

Recomendaciones a la población

Ante las altas temperaturas previstas por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, las autoridades sanitarias reiteraron una serie de medidas de prevención:

Mantenerse hidratado y protegerse del sol.

Evitar la exposición directa entre las 10:00 a.m. y las 4:00 p.m.

Usar bloqueador solar.

Mantener medidas de autocuidado ante virus respiratorios.

Utilizar repelente para prevenir enfermedades como el dengue.

El Minsa aseguró que se mantendrá en vigilancia permanente para garantizar la salud y seguridad de la población durante la Semana Mayor, uno de los periodos con mayor movilización de personas en el país.