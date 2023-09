Comisión de Gobierno decreta sesión permanente para discutir el proyecto que crearía una nueva Ley de Transparencia en Panamá

Ciudad de Panamá/Las voces en contra y las presiones de diversas organizaciones de la sociedad civil, quienes rechazan el proyecto de Ley 1031 que pretende modificar completamente la Ley de Transparencia en Panamá, existente desde el año 2002; llevó a que la Comisión de Gobierno en la Asamblea Nacional (AN), declara este miércoles "sesión permanente" para su discusión.

Los miembros de esta comisión señalaron que, a partir del próximo miércoles iniciarán las consultas ciudadanas con diversas organizaciones.

Recordemos que, el Órgano Ejecutivo presentó en el mes de abril a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley, que modificaría la norma actual, que es pionera en la región Latinoamericana.

Cuestionan el proyecto

El abogado Rodrigo Noriega, explicó en Mesa de Periodistas, que, desde hace 21 años, Panamá cuenta con una Ley de Transparencia y Acceso a la Información que pretende ser modificado en retroceso.

Noriega explicaba que, en estos pocos más de 20 años de existencia de la ley, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha recibido 1,759 acciones de Hábeas Data y ha otorgado 1,632 acciones, lo que representa un 93% de resoluciones a favor del acceso a la información requerida. "Esto demuestra el primer mito, que el recurso no funciona".

Otro de los temas álgidos ha sido la protección de datos personales, una regulación que viene de Europa, señaló el jurista, y que ahora, pretende darle a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) todas esas funciones.

"No tienen capacidad para eso. Te imaginas 1,700 trámites en la Antai, se va a crear una burocracia, porque, ahora mismo tú vas y le pides al ministro o al diputado. Todas las instituciones van a tener un oficial de información y transparencia a quien se la pides, para que él se la pida a su jefe, que le va a decir, no se la voy a dar; entonces con la negativa, me voy a la Anati, quien le escribe a ese funcionario y le dice te voy a multar y no al jefe que oculta la información, sino al funcionario que actúa como un mensajero", relató Noriega.

Noriega siguió contando, que, ese oficial de información una vez sancionado por la Antai, puede llevar su multa a la CSJ y tiene que esperar años en la Sala Tercera para ver si le aplica, mientras tanto, no se obtiene la información.

En el proyecto de ley se eliminan las sanciones que aplica el Órgano Judicial; es decir, darán Hábeas Data, pero serán como "avioncitos de papel" porque no pueden aplicar multas. "Entonces se está desbaratando un sistema", afirmó el jurista panameño.