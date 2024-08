Sinaproc pendiente del Fenómeno de la Niña y trabajan en alertas tempranas

Aunque todavía no se declara el Fenómeno de la Niña, el Sinaproc dice que se están preparando con alertas tempranas.

Chiriquí/Arturo Alvarado, director del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) habló sobre el Fenómeno de la Niña y manifestó que hay un 66% de probabilidad de que se desarrolle, sin embargo, todavía no ha sido declarada, pero los estamentos de seguridad se están preparando para lo que pudiera suceder en el país con el aumento de lluvias, teniendo en cuenta los puntos vulnerables.

En ese sentido, mencionó la necesidad de llevar a cabo un sistema de alerta temprana sonoro en caso de sistemas de tiempos que puedan afectar a la región.

"Yo tengo una gira la próxima semana nuevamente a Volcán y a algunos lugares en Chiriquí que no habíamos ido como Puerto Armuelles e invitamos también a la directora del Imhpa para que nos acompañe por el tema de los sensores en la Cuenca de Cerro Punta y Volcán, que nos preocupa por lo que paso con el ETA y que no vuelva a pasar y estar preparado para que no hayan víctimas", aseguró Alvarado.

También añadió que se instalarán unas cornetas especiales y se está haciendo un salón de situación en la base del Sinaproc en Volcán.

Es una reunión que convocó el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá donde se está haciendo una inducción a los nuevos miembros de la Junta Directiva, entre ellos, varios ministros.

Con información de Elizabeth González