Sinaproc mantiene vigilancia en Bocas del Toro tras afectaciones por saturación de suelos

El personal trabaja en el mejoramiento del terreno para permitir el acceso hacia esta comunidad y hacia la Escuela de Dos Cañas Abajo, que permanece incomunicada.

Changuinola, Bocas del Toro/El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene los monitoreos en diferentes sectores de la provincia de Bocas del Toro, luego de las afectaciones provocadas por la saturación de los suelos y el colapso de una vía en el corregimiento de Las Tablas, distrito de Changuinola.

De acuerdo con las autoridades, durante las últimas 48 horas no se han registrado precipitaciones en la provincia. Sin embargo, las condiciones del terreno continúan siendo motivo de vigilancia debido a la cantidad de agua acumulada en el suelo.

El colapso de una vía ha afectado la comunicación hacia algunas comunidades, por lo que Sinaproc trabaja junto al Ministerio de Obras Públicas (MOP) en las evaluaciones y labores necesarias para mejorar las condiciones de acceso.

Óscar Santamaría, jefe de Búsqueda y Rescate, explicó que actualmente existe un solo paño habilitado para el paso de estudiantes y residentes del área de 15 de Diciembre.

“Hemos observado que hay un solo paño en donde pasan los estudiantes y las personas del área de 15 de Diciembre”, explicó Santamaría.

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Según detalló, el personal trabaja en el mejoramiento del terreno para permitir el acceso hacia esta comunidad y hacia la Escuela de Dos Cañas Abajo, que permanece incomunicada.

Las autoridades continúan evaluando las condiciones de la vía y de las zonas cercanas que resultaron afectadas por las lluvias anteriores.

Aunque actualmente no se presentan precipitaciones, Sinaproc reiteró el llamado a la población a mantener las medidas de prevención, especialmente a quienes deben transitar por las áreas afectadas.

Los conductores deben extremar las precauciones debido a que los terrenos permanecen saturados, condición que podría favorecer nuevos deslizamientos de tierra en algunas comunidades.

Las autoridades mantienen la vigilancia y coordinación con las instituciones correspondientes para reducir riesgos y restablecer las condiciones de acceso en los sectores afectados.

Con información de Luis Palacios