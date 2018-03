Bajo la sombra de la violencia doméstica

Tuvo que estar a punto de que su pareja la asesinara para que pensara en dejarlo.

"Me puso el machete aquí, y me dice, ¿qué te parece si te rebano la cabeza? Fue algo bien duro para mí, pero yo tuve que salir. Mi hija se quedó con él y salí con el niño, que estaba más pequeño", comentó una víctima de violencia a TVN Noticias. "No tuve la oportunidad de agarrar a mi hija. ¿Usted, cree? Fui tan tonta, que no fui capaz de denunciar".

Aguanto golpes por 17 años pero siempre lo perdonaba. Ahora sabe que no solo ella, sino sus hijos están afectados.

"No me rompió los huesos en el pavimento, no sé cómo. Los vecinos, que estaban alquilados, tuvieron que meterse. Yo estaba toda golpeada", expresó.

¿Por qué las mujeres aguantan tanta violencia? Primero aseguran que por sus hijos, que necesitan a su padre para educarlos. Después buscan consuelo en la creencia de que ellos van a cambiar.

Finalmente, lo hacen por conveniencia y dependencia económica. Por eso las mujeres deben estudiar.

"Una mujer que tenga un novio que le diga cómo vestir, cómo actuar y a quién visitar, pues es una señal de que cree ella es de su propiedad. Tiene que tener mucho cuidado", comentó el psiquiatra Alejandro Pérez a TVN Noticias. "'Ay, es que me quiere porque me protege', 'Ay, es que me quiere porque me cela'. Eso no es verdad".

Los estudios indican que dejar pasar el tiempo no resuelve el problema de la violencia doméstica. El 95% de los victimarios son hombres y aquí en Panamá, seis de cada 10 delitos son por violencia.

Por su parte, entre los hombres se habla de que los hombres no lloran, que deben ser machos y eso lo confunden con violencia. Que su compañera es de su propiedad y el amor no es pertenecer, sino compartir, nos dice el psiquiatra Alejandro Pérez.

La evolución del ciclo de la violencia va de los 7 a 12 años. Siempre van haber episodios de luna de miel seguidos de más golpes.

"La mujer no necesita a nadie para ser un ser humano. Su misión en esta vida no es obligatoriamente ser esposa y madre. Eso no es verdad", comentó Perez.