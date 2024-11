Alcaldesa de Arraiján insiste en que los ataques en su contra son políticos

La Chorrera, Panamá Oeste/La alcaldesa de Arraiján, Stepany Peñalba, insiste en que los ataques en su contra son políticos. Explicó que las denuncias contra su persona son la respuesta a las que ella ha presentado por sobrecostos y el uso de la descentralización paralela.

No nos hemos callado y vamos a seguir haciendo todas las denuncias. Sabemos que hay ataques políticos, estamos preparados. Es normal que dentro de un proceso de cambios haya este tipo de resistencia”, dijo.

Afirmó que está haciendo su trabajo con “transparencia” y con la capacidad de devolverle a la comunidad el poder de la participación ciudadana, “que es lo que hemos venido haciendo en la construcción de la nueva ciudad”. Sus declaraciones se dieron en durante de los actos de conmemoración del 28 de noviembre de 1821, día de la independencia de Panamá de España.

El martes Peñalba, declaró a través de sus redes sociales que no tolerará conductas delictivas, actos de corrupción ni faltas a la ética por parte de los servidores municipales, ya sea de la actual o de administraciones anteriores.

“No habrá tregua para nadie”, enfatizó Peñalba, destacando su postura firme contra las irregularidades en el municipio. Por su parte, el director de Asesoría Legal, Ricauter Pitti M., informó que la Alcaldía tomó conocimiento reciente de irregularidades cometidas por exfuncionarios, lo que motivó su desvinculación inmediata.

Sin embargo, el 7 de noviembre, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) realizó una inspección ocular en las instalaciones de la Alcaldía de Arraiján como parte de una investigación por presunto nepotismo.

Dicha investigación surgió a raíz de una denuncia anónima por posible nepotismo contra la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, quien ha sido señalada de haber nombrado a varios familiares en cargos dentro de la comuna.

No obstante, Peñalba también ha sido señalada por la representante Keiry Sánchez, quien asegura que la alcaldesa y su principal, Lohannyz Gaitán, están en contubernio para nombrar personas que no van a laborar. Por ello, Sánchez interpuso una denuncia ante el Ministerio Público por posible peculado dentro de la junta comunal, por el nombramiento de personal que no asiste a realizar sus labores.

Con respecto a las quejas de falta de agua, servicio eléctrico y otras problemáticas en el distrito, la alcaldesa manifestó que no solo carecen de estos servicios, sino que “como se estaban robando todo el dinero, no había desarrollo hace más de 25 años”. Adelantó que, del 15 al 19 de diciembre, se presentarán las consultas públicas para que sean los ciudadanos quienes decidan los proyectos para sus comunidades, tal como lo establece la Ley de Descentralización.

Peñalba se alzó con la comuna de Arraiján como una figura independiente; sin embargo, su gestión ha estado marcada por críticas.

Con datos de Elizabeth González