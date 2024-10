Surgen reacciones por el recorte en el presupuesto de la Asamblea Nacional

Unos $88 mil 614 dólares es el presupuesto que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) le recomendó a la Asamblea Nacional para el 2025.

A través de una agenda que ha sido enviada a los diputados que forman parte de la Comisión de Presupuesto se ha podido confirmar la sustentación por parte del ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, del proyecto de ley que contempla el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal del 2025.

El diputado Jorge Bloise, manifestó que así mismo como se le hizo un recorte a la Asamblea, se le debe realizar a otras instituciones y una de sus preocupaciones es que los recortes fueron en el renglón de inversión y no el de funcionamiento.

"El recorte que hay en la Asamblea se haga también en todos los ministerios porque no lo he visto en todas las entidades ese recorte. Yo creo que no se debe amarrar la aprobación del Presupuesto de la Nación, por el de la Asamblea, esa no es una discusión que nosotros debemos tener, tenemos que hablar en general del Presupuesto de la Nación para sectores de educación, salud, obras públicas, seguridad", sostuvo Bloise.

Una vez se de la sustentación por parte del ministro de Economía en la Comisión del Presupuesto se debe iniciar las vistas presupuestarias con los directores y ministros de cada institución.

El equipo de TVN Noticias intentó obtener una reacción por parte de la presidenta de la Asamblea Nacional, Dana Castañeda sobre el recorte que se le ha hecho al presupuesto de la Asamblea pero no se obtuvieron respuestas.

Con información de Meredith Serracín