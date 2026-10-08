Más de 200 universitarios participan en la Hackathon Copa Airlines 2026 en Veraguas

Con esta edición descentralizada, la Hackathon Copa Airlines reafirma su papel como una plataforma clave para incentivar la innovación, preparando a la nueva generación de profesionales que liderarán el futuro tecnológico del país.

Veraguas/La provincia de Veraguas se convirtió en el epicentro de la tecnología y el talento joven al ser la sede oficial de la Hackathon Copa Airlines 2026. Por primera vez en su historia, este esperado evento se trasladó fuera de la capital para reunir a más de 200 estudiantes universitarios provenientes de Chiriquí, Veraguas, Coclé, Herrera y Los Santos.

Durante dos intensas jornadas, los jóvenes participantes tendrán la oportunidad de demostrar sus habilidades, poner a prueba su creatividad y profundizar en las tendencias del desarrollo tecnológico tanto a nivel nacional como internacional.

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Hugo Aquino, uno de los organizadores del evento, destacó que esta iniciativa busca acercar las herramientas tecnológicas a los estudiantes para que, al graduarse de las universidades, cuenten con mejores oportunidades de inserción laboral, tanto en Panamá como en el extranjero. Asimismo, resaltó el compromiso de la empresa privada en tender puentes que conecten el entusiasmo y conocimiento de los jóvenes con los retos del mundo profesional.

Por su parte, los universitarios participantes, como Gilberto Concepción, compartieron su entusiasmo por formar parte de este espacio de crecimiento. Para muchos, es su primera vez participando en una hackathon, una experiencia que califican como un gran impulso para seguir adelante en sus carreras.

Con esta edición descentralizada, la Hackathon Copa Airlines reafirmó su papel como una plataforma clave para incentivar la innovación, preparando a la nueva generación de profesionales que liderarán el futuro tecnológico del país.

Información de Ney Castillo

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