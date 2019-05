Los temas de salud pendientes que deberá atender el nuevo gobierno

Castañeda dijo que si se hace un balance de los cinco años no solo hubo un momento de detención total de los avances de salud, sino un retroceso, por el abandono de las instalaciones de atención primaria.

“ Lo que se estaba construyendo todo está estancado”, recalcó.

Sobre la Ciudad de la Salud, que no ha sido concluida ni equipada, Castañeda dijo que el detalle es que está conectada con la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá (UP), pues se hizo la promesa de construirla nueva en la actual administración y no se ejecutó.

“ Si tú no tienes el semillero de los mejores médicos no vas a tener a los que van a reemplazar a los que se están jubilando en el país”, manifestó.

Para Castañeda, en realidad la Ciudad de la Salud no debió de ser de esas magnitudes, mil camas, lo que implica más de 100 millones de funcionamiento y mantenimiento para echarlo a andar.

“ No se planificó bien, pareciera que estaban pensando en cómo equiparla y como robar con el equipamiento y cómo hacer negocio”, dijo.

Explicó que en otros países los institutos no tienen más de 100 camas porque son ampliamente especializados. “ La medicina altamente especializada va dirigida a temas específicos y de rápido movimiento, no va a convertirse en hospitales generales”.

Dijo que en salud no han planificado y lamentablemente han invertido millones de dólares. “ La administración que entre tiene que verificar si la compañía tiene cómo terminar la obra”.

Agregó que no se ha formado a nadie para la administración de la Ciudad de la Salud.

En cuanto a la Caja de Seguro Social (CSS), indicó que sigue “empantanada”.

Según Castañeda, un buen gerente “ tiene el carácter y usa las leyes y si no busca el apoyo político en la Asamblea para que se hagan las leyes y facilitar la compra de medicamentos”.

Sostuvo que hay informes y se sabe que la CSS está mal, por lo que instó a que el nuevo director de la entidad debe ser alguien que regrese al sistema solidario de pensiones y corrija los errores.

Mal estado de la Facultad de Medicina

En tanto, los estudiantes y el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá (UP) han expresado su molestia por el mal estado de las instalaciones, pues el gobierno saliente prometió en su momento construir una nueva sede y no lo hizo, porque supuestamente hubo problema en tres licitaciones.

Facultad de Medicina de la UP en mal estado

Enrique Mendoza, decano de la facultad dijo que no se construyó por “ inercia política, ausencia de liderazgo, intereses económicos y financieros importantes y la inacción de la población”.

Los salones ya no tienen capacidad para los estudiantes y por problemas de infraestructura temen que no puedan lograr la acreditación internacional cuando dentro de seis meses acudan a esa facultad expertos extranjeros.

Los estudiantes dijeron que esperan que se construya lo más pronto posible y se culminen los hospitales cuyas obras están detenidas.