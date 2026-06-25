Terremoto en Venezuela: Familias venezolanas en Panamá buscan a sus seres queridos tras sismos

Algunos residentes venezolanos en Panamá relataron la angustia que enfrentan desde que ocurrieron los movimientos telúricos, debido a la falta de comunicación con sus familiares.

Ciudad de Panamá/La comunidad venezolana en Panamá vive momentos de preocupación luego de los terremotos registrados en Venezuela, principalmente en Caracas y La Guaira, donde varias familias continúan intentando localizar a parientes y allegados que permanecen desaparecidos.

Algunos residentes venezolanos en Panamá relataron la angustia que enfrentan desde que ocurrieron los movimientos telúricos, debido a la falta de comunicación con sus familiares que se encontraban en las zonas más afectadas.

Una de las afectadas explicó que la búsqueda no solo involucra a sus padres, sino también a otros familiares cercanos. Mientras que otra joven manifestó que intenta ubicar al primo de su esposo, quien no ha sido localizado.

“Tenemos desaparecidos, muchos amigos con sus familiares, un primo de mi esposo está desaparecido también, pero bueno, seguimos orando”, expresó una de las venezolanas.

🔗Puedes leer: Terremoto en Venezuela: Cancillería reporta un panameño desaparecido; activan protocolo de búsqueda

Otra ciudadana compartió que entre los desaparecidos se encuentran familiares cercanos, incluyendo al cuñado de su padre y su esposa, además de otra persona identificada como Daniel Vivas.

“Familiares de mi familia que están desaparecidos, como es el caso del cuñado de mi papá, que se llama Gerardo Leal y su esposa que están desaparecidos. También está desaparecido Daniel Vivas, que es el hermano del esposo de una prima”, señaló.

Mientras continúan las labores de búsqueda, el gobierno venezolano informó que se mantienen los esfuerzos para ubicar a cientos de personas reportadas como desaparecidas. Sin embargo, organizaciones y plataformas ciudadanas han difundido cifras mayores de personas aún sin localizar.

La comunidad venezolana en Panamá permanece atenta a la información que llega desde Venezuela y mantiene la esperanza de reencontrarse con sus familiares.

Con información de Nicanor Alvarado