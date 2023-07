Transportistas piden la cabeza del director de la ATTT; denuncian 'corrupción institucional'

Ciudad de Panamá/Transportistas colectivos y selectivos pidieron la cabeza del director de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Carlos Ordoñez, por el supuesto otorgamiento de permisos a buses que no cumplen con las normas básicas.

De acuerdo con los afectados estos permisos presuntamente se están dando a prestatarias que ya fueron indemnizadas o que tienen años de no circular, por lo que se presentaron a la Procuraduría General de la Nación para presentar una querella contra Ordoñez y solicitar que se investiguen posibles actos de corrupción dentro de la entidad.

Nere Bonilla, abogado de los transportistas explicó que los procesos de la ATTT que se han efectuado en áreas como Guna Yala, Chiriquí, Veraguas y la capital, últimamente se han engavetado sin llegar a término.

Además, denunció la presunta entrega de certificados de operación y permisos provisionales que perjudican a los transportistas actuales resucitando a empresas que han estado por años sin ningún tipo de movilidad jurídica.

Entre las empresas está una que desde 2012 fue indemnizada y al día de hoy emiten placas para la misma.

Boris Quezada Secretario General del Sindicato de Conductores de Transporte Colectivo (Sicotrac), añadió que hay vehículos que no existen y otros que ni siquiera tienen seguro y aun así la ATTT supuestamente ordena que se les emita placas.

Aseveró que Ordoñez hace presunto abuso de su autoridad promoviendo el desorden y la periteria.

No sabemos en qué se escuda, pero le ordena a la policía que no haga los operativos. De repente llega la llamada y desarticula los operativos… no sabemos que grupos favorece ni que es lo que está pasando”, sostuvo