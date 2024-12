Transportistas de todo el país se reúnen en Penonomé para discutir su inclusión en el proyecto tren Panamá-David

Un grupo de transportistas provenientes de distintos puntos de Panamá se reunió recientemente en el distrito de Penonomé para discutir y definir una hoja de ruta que será presentada al Gobierno Nacional. En este encuentro, uno de los temas centrales fue la integración del sector transporte en el ambicioso proyecto del tren Panamá-David, que ha generado tanto expectativas como dudas entre los empresarios del rubro.

Uno de los puntos más relevantes tratados en la reunión fue la necesidad de que el transporte público en el país evolucione con la incorporación de nuevas tecnologías. Los transportistas coincidieron en la importancia de implementar plataformas tecnológicas, como las aplicaciones móviles, que faciliten la gestión y el acceso a los servicios de transporte. Sin embargo, subrayaron que este desarrollo no puede ser una iniciativa aislada de los actores privados, sino que debe contar con el respaldo y el apoyo del Gobierno Nacional.

Boris Quezada, secretario general de la Central de Trabajo, fue claro al expresar que, para lograr avances sustanciales, el sector necesita el respaldo del Estado y sobre todo la colaboración entre el sector privado y el público.

"Si no tiene desarrollo, si no tiene el apoyo del Estado, no podrá evolucionar. Para poder brindar un servicio de calidad necesitamos el respaldo del Estado, no una competencia desleal como lo que está sucediendo en la capital. Si el Gobierno procede con la entrega de concesiones, nosotros podríamos avalar los financiamientos necesarios, traer equipos nuevos y hacer todo un cambio" manifestó Quezada.

El proyecto del tren Panamá-David, que busca transformar la infraestructura de transporte a nivel nacional, fue otro de los temas clave en la mesa de discusión. Sin embargo, los transportistas expresaron su preocupación por la falta de claridad en cuanto a cómo serán integrados en dicho proyecto, especialmente en lo que respecta a la relación con el transporte colectivo y selectivo.

"El Gobierno habla de planes grandes como el tren Panamá-David, pero hay cosas que no se están hablando, como, por ejemplo, cómo sería la integración del sector transporte en ese proyecto", destacó Quezada.

La incertidumbre sobre el papel que jugarán los transportistas en esta nueva infraestructura ha generado inquietud, ya que temen que el proyecto pueda desplazar a los actores tradicionales del transporte público sin ofrecerles una alternativa o inclusión clara.

Jorge Dimas Collado, uno de los transportistas presentes en la reunión, explicó que el propósito del encuentro no solo fue expresar preocupaciones, sino también comenzar a elaborar propuestas concretas para presentarlas al Gobierno.

"Precisamente por eso estamos conversando para ponernos de acuerdo y presentar proyectos. No podemos ir y solicitar al presidente algo sin tener propuestas claras en la mano. Estamos trabajando en proyectos que busquen mejorar el sector, pero de no ser así, nos reuniremos nuevamente y tomaremos acciones", señaló Dimas Collado.

El llamado a la acción de los transportistas refleja la necesidad de que el Gobierno tenga en cuenta las realidades del sector en sus futuros proyectos de infraestructura, especialmente cuando estos impactan directamente en los empleos y servicios que dependen del transporte público.

Con información de Nathaly Reyes