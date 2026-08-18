Tres hombres quedan en detención provisional por homicidio y robo agravado en Panamá Oeste

Durante la audiencia también se declaró legal la aprehensión de los tres imputados y se les impuso la medida cautelar más severa.

En una audiencia de control de garantías realizada en el Órgano Judicial de Panamá Oeste, una jueza ordenó la detención provisional de tres hombres, a quienes se les imputaron cargos por los delitos de homicidio, robo agravado y asociación ilícita para delinquir.

Durante la audiencia también se declaró legal la aprehensión de los tres imputados y se les impuso la medida cautelar más severa, al considerar la existencia de riesgos procesales, entre ellos peligro de fuga y de destrucción de medios de prueba.

Los hombres están vinculados a un hecho ocurrido el pasado 9 de agosto de 2026, en horas de la medianoche, en el corregimiento de Nueva Gorgona, Panamá Oeste.

De acuerdo con las investigaciones, los sospechosos habrían ingresado encapuchados y portando armas de fuego a una residencia de playa donde se encontraba alojado un grupo de aproximadamente 16 estudiantes.

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Los individuos presuntamente amenazaron a los ocupantes y sustrajeron teléfonos celulares y computadoras. Durante el hecho, un joven de 23 años resultó herido por arma de fuego y posteriormente falleció.

Los tres vinculados fueron aprehendidos el pasado viernes mediante un operativo que incluyó allanamientos realizados en los distritos de Chame y Capira.

La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del homicidio y determinar la participación de cada uno de los imputados en el hecho.

Con información de Yiniva Caballero