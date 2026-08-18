Tres hombres quedan en detención provisional por homicidio y robo agravado en Panamá Oeste

Durante la audiencia también se declaró legal la aprehensión de los tres imputados y se les impuso la medida cautelar más severa.

Tres hombres detenidos provisionalemente por homicidio en Chame / Redacción de TVN Noticias
Danna Durán - Periodista
18 de agosto 2026 - 20:03

En una audiencia de control de garantías realizada en el Órgano Judicial de Panamá Oeste, una jueza ordenó la detención provisional de tres hombres, a quienes se les imputaron cargos por los delitos de homicidio, robo agravado y asociación ilícita para delinquir.

Durante la audiencia también se declaró legal la aprehensión de los tres imputados y se les impuso la medida cautelar más severa, al considerar la existencia de riesgos procesales, entre ellos peligro de fuga y de destrucción de medios de prueba.

Los hombres están vinculados a un hecho ocurrido el pasado 9 de agosto de 2026, en horas de la medianoche, en el corregimiento de Nueva Gorgona, Panamá Oeste.

De acuerdo con las investigaciones, los sospechosos habrían ingresado encapuchados y portando armas de fuego a una residencia de playa donde se encontraba alojado un grupo de aproximadamente 16 estudiantes.

🔗Puedes leer: Joven muere durante asalto en una casa de alquiler en Gorgona, Chame

Los individuos presuntamente amenazaron a los ocupantes y sustrajeron teléfonos celulares y computadoras. Durante el hecho, un joven de 23 años resultó herido por arma de fuego y posteriormente falleció.

Los tres vinculados fueron aprehendidos el pasado viernes mediante un operativo que incluyó allanamientos realizados en los distritos de Chame y Capira.

La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del homicidio y determinar la participación de cada uno de los imputados en el hecho.

Con información de Yiniva Caballero

Noticias relacionadas

Aprehenden a 12 personas que ingresaron ilegalmente a una casa en Chame para usar la piscina Un hombre de 26 años, presunto responsable de un homicidio en Chame, se entregó a la Policía

Temas relacionados

Panamá Oeste detenciones Homicidio Robo
Si te lo perdiste
Lo último
stats