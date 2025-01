Sector turismo sostiene que propuesta de impuesto a turistas no es prudente

Ciudad de Panamá/Ovidio Díaz, presidente de la Cámara de Turismo de Panamá (Camtur), reafirmó su rechazo a la propuesta presentada ante la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional para crear un impuesto al ingreso de turistas al país y recalcó que no es prudente aprobarlo, a razón de que no dejará los beneficios por los que está siendo impulsado.

Por tanto, este jueves solicitarán una cita para sostener una reunión con los diputados de la Comisión de Salud.

Nosotros no sabemos todavía qué entró en el primer bloque, faltan otros bloques y lo que no queremos tener es una sorpresa de que lo meten en el primer debate y comiencen las cosas a enredarse…ósea, eso no es en estos momentos prudente.

— Ovidio Díaz - Presidente de la Cámara de Turismo de Panamá (Camtur)