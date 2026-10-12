Temblor en Panamá: TVN habilita centro de acopio para apoyar a los damnificados por el terremoto

Los alimentos deben estar sellados y dentro de su fecha de vencimiento.

Agua embotellada, alimentos no perecederos, pañales y artículos de higiene son parte de los insumos que se reciben en el centro de acopio de TVN ubicado en la vía Ricardo J. Alfaro, conocida como Tumba Muerto.

No se están recibiendo ropa ni aportes monetarios. El objetivo de la jornada es reunir la mayor cantidad de insumos para las familias damnificadas por el terremoto.

Desde tempranas horas, ciudadanos se han acercado al lugar para entregar bolsas con donaciones, mientras voluntarios y colaboradores reciben los artículos y ayudan a descargarlos de los vehículos para agilizar el proceso.

La recepción de donaciones se mantendría hasta las 11:00 a.m.

¿Qué donaciones se están recibiendo?

Entre los artículos que se pueden llevar están:

Agua embotellada.

Alimentos no perecederos y enlatados, siempre que estén sellados y no estén vencidos.

Pañales para bebés y adultos.

Kits de aseo y limpieza

Toallas sanitarias.

Frazadas, mantas y colchas.

Artículos de higiene.

Toldas.

¿Qué no se está recibiendo?

TVN aclara que no se está recibiendo ropa ni dinero en efectivo. La convocatoria está dirigida a la recolección de insumos de primera necesidad para apoyar a las personas afectadas.

Asimismo, se hizo un llamado a tener precaución con las solicitudes de dinero que circulan en redes sociales y a verificar que las personas u organizaciones que los solicitan sean confiables.

En cuanto a los medicamentos que puedan necesitar las comunidades afectadas, se recomendó que cualquier compra o entrega se coordine con personas que conozcan las necesidades específicas de la población, para evitar adquirir productos que no correspondan a lo requerido.

Los voluntarios de TVN están disponibles para recibir las donaciones y ayudar a descargarlas directamente de los vehículos, de modo que quienes se dirijan al trabajo u otros compromisos puedan entregar sus aportes sin demoras prolongadas.

La convocatoria busca reunir artículos básicos que contribuyan a atender las necesidades inmediatas de las familias afectadas.

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