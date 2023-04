Reacción | Ulloa sobre expulsión de sacerdote en Nicaragua: 'se han roto todas las libertades religiosas'

Ciudad de Panamá, Panamá/El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa reaccionó este martes 4 de abril, a la expulsión del sacerdote panameño Donaciano Alarcón, de Nicaragua, luego de que la comunidad realizara la procesión de Domingo de Ramos.

El sacerdote, oriundo de Colón, realizaba su misión en Cusmapa, Nicaragua.

Alarcón contó vía telefónica a TVN Noticias, que lo sacaron de la misa, lo subieron en una patrulla y fue llevado a la frontera, le dijeron que estaba fuera del país y no podía regresar a Nicaragua.

Alarcón dijo que estaba trabajando en el lugar de misión y lógicamente si había alguna injusticia social lo mencionaba en el Evangelio de la misa, pero parece ser que se tomó que él hacía alusión a algún grupo político y en base a eso sustentan la suspensión, "que estaba metido en política".

Agregó que la policía estaba por las capillas para evitar las procesiones de Semana Santa.

Sostuvo que no lo trataron mal, incluso le ofrecieron comida, pero él no comió y posteriormente fue llevado hasta la frontera con Honduras y le dijeron que no podía volver a Nicaragua.

Actualmente se encuentra en Honduras y viajará a San Pedro Sula donde hay una misión claretiana.

El arzobispo de Panamá se hizo eco de las palabras del papa Francisco y el Episcopado Latinoamericano: “se han roto todas las libertades religiosas.

Ulloa dijo que lamenta y ora por el noble pueblo de Nicaragua y lo que atraviesa en estos momentos de la historia.

Las relaciones entre el Gobierno de Nicaragua, liderado por Daniel Ortega y la Iglesia católica de este país no atraviesan por su mejor momento, incluso, se han expropiado bienes y cerrado universidades de la iglesia.

Las palabras del arzobispo de Panamá se dieron durante una misa crismal en la catedral basílica Santa María La Antigua, en ciudad de Panamá.

Con información de Kayra Saldaña