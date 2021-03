En el último año se han cancelado miles de avisos de operación de negocios, pero surgen otros nuevos

Por María De Gracia (Periodista)



En el último año, en Panamá, se han cerrado negocios y empresas de diferentes actividades económicas, muchos golpeados por los efectos de la pandemia. De acuerdo con el Ministerio de Comercio e Industrias, entre marzo de 2020 y marzo de 2021 se han cancelado más de 20 mil avisos de operación, más de 15 mil el año pasado y 5 mil 263 en 2021.

"Desde que inicia la pandemia de marzo a diciembre de 2020 hay 15 mil cancelados pero en ese mismo periodo también se inscribieron 37 mil nuevos avisos, por eso no me parece un número importante el de cancelaciones porque se ha visto un incremento importante en los nuevos", señala el ministro de Comercio Ramón Martínez

Mientras, Martínez indica que no le quita el sueño la cancelación de avisos de operación y que además no han cerrado las grandes empresas, el presidente de la Cámara de Comercio Jean Pierre Leignadier dice que cada cierre de un negocio no debe desestimarse.

"Cada cierre de una empresa importa por eso es importante mantener la reapertura de las diferentes actividades económicos porque esto es lo que permite la reactivación de empleos", respondió Leignadier.

El cierre de empresas impacta el empleo. Hasta la fecha se han reactivado 137 mil contratos laborales, que representa un 48% del total que se encuentran suspendidos, informó el viceministro de trabajo, Roger Tejada.

Debido al impacto de la pandemia, en Panamá, se suspendieron 282 mil contratos laborales.