Universidad de Panamá construye nueva sede, pero les falta $10 millones para el mobiliario

Ciudad de Panamá, Panamá/Estos son los edificios que albergarán a los 7,000 estudiantes que la Universidad de Panamá (UP) tiene en San Miguelito y Panamá Norte.

A pesar de ser un centro regional, el proyecto ubicado en Chivo Chivo tiene una escala de campus. Sin embargo, faltando seis meses para la entrega, la entidad está buscando financiación, ya que no tienen cómo equiparla.

''Nosotros en un momento le dimos prioridad fue a la construcción de la sede y una vez tuviéramos esa construcción veríamos cómo conseguir el aporte del mismo gobierno o de la misma universidad'', manifestó Arnold Muñoz, vicerrector administrativo de la UP.

La Universidad de Panamá espera que el Gobierno les apoye con $10 millones para poder equipar la sede regional, de lo contrario tendrán que utilizar el mobiliario del actual centro en la gran estación.

El tema saltó durante una visita al proyecto que realizaron varios diputados del Comité de Infraestructura.

''No solamente no tienen certeza sino la poca confianza que hay en una carta firmada, incluso por personas en Presidencia. Esto tiene que abrir lo antes posible sin excusas porque no pude haber para malgastar en planilla pero no para que esto pueda empezar a trabajar'', expresó el diputado Juan Diego Vásquez.

Más allá de los muebles, el proyecto, que comenzó con $65 millones, se ha disparado a $68 millones de dólares, y podría experimentar un gran incremento. La contratista y la universidad están tratando de negociar una adenda.

‘’El incremento de precio se produjo a raíz de la pandemia, el tema de la subida de los fletes, la subida de los materiales de construcción, ese incremento está por el orden del 30%’’ , manifestó Luis Gaitán, presidente del consorcio contratista.

El vicerrector aclaró que ya tienen varios avances pero tendrían que entrar en una mesa de negociación.

Algunos diputados piden mayor planificación.

''En ocasiones las adendas están planteadas sobre la base o de una planificación errada, ya sea de la institución o del contratista y todos como Estado tenemos que afinar, pero no podemos es seguir desperdiciando o mal utilizando los recursos del Estado'', dijo el diputado Vásquez.

Mientras tanto, la Universidad de Panamá tiene previsto ocupar este edificio el próximo año.

Con información de Nicanor Alvarado