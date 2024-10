Caso de Valery Palacio destapó falencias y vulnerabilidades que enfrentan los niños y niñas en áreas apartadas

Ciudad de Panamá/ Luego de mantenerse por casi 15 días desaparecida, la niña Valery Palacio, fue ubicada el pasado sábado 5 de octubre, por un equipo de inteligencia del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), jugando en el patio de una casa junto a otros niños en la comunidad de Finca 51, en Bocas del Toro.

Este es solo uno de los casos donde queda evidenciada la vulnerabilidad en la que se encuentran cientos de niños en áreas recónditas del país.

Lucy Córdoba, activista de derechos humanos, manifestó que el caso de Palacio, de solo 5 años de edad, deja al descubierto muchas falencias en el proceso del cuidado integral, que hace vulnerable a los niños (a) en áreas apartadas del país.

Córdoba recordó que la niña fue reportada como desaparecida el pasado 22 de septiembre, llevando a la activación de la alerta Amber. La denuncia la presentó la "hermanita" de Palacio.

Ya teníamos conocimiento que la madre tenía que ver con esto, porque cuando llegamos al lugar ella no expresaba emociones de dolor, tristeza o desesperación. El caso de la niña no correspondía al nombre de la denuncia y presumimos que no estaba registrada"

— Lucy Córdova - Activista de derechos humanos,