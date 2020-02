Contraloría: 91% de los vehículos del Estado inspeccionados cumplen con las normas

De este número, el 91% (788) de los conductores de vehículos estatales cumplieron con las exigencias del Decreto Ejecutivo 124 del 27 de noviembre de 1996, norma que regula el buen uso de los vehículos del Estado.

Mientras que 78 conductores del Estado han incumplido con dichas exigencias, lo que representa el 9% de la cantidad total de vehículos inspeccionados. De esta cifra se retuvieron 38 vehículos en los diferentes puntos de inspección a nivel nacional.

Entre las faltas recurrentes se reportan transitar sin el salvoconducto o con este documento sin establecer un límite definido de la misión o con el mismo vencido, además vehículos sin logo, transportando personas no autorizadas, con placa vencida o que no corresponde al vehículo de la misión, por pernoctar en residencias particulares, sin póliza de seguro del auto y hasta algunos conductores se arriesgaron a transitar sin licencia o con este documento vencido.

Algunos casos

Uno de los casos más relevante fue la sanción al representante de Potuga, Manuel Saavedra, quien mantenía en una propiedad particular, desde hace meses un vehículo sin placa y sin la debida documentación, al representante se le sancionó con B/. 100 de multa.

También se sancionó con B/. 100 de multa al representante suplente del corregimiento El Potrero en el distrito de La Pintada, provincia de Coclé, Constantino Rodríguez, quien mantenía en su residencia un vehículo del Estado con placa del 2015.

En el primer caso no se retuvo el vehículo porque no funcionaba la batería y en el segundo porque no tenía gasolina. Se les recuerda a los funcionarios públicos que los vehículos del Estado deben pernoctar en la institución donde son asignados.

La Contraloría le recuerda a la ciudadanía que pueden reportar cualquier anomalía al teléfono 6379-6754 y en nuestras redes sociales: @contraloriapma en Twitter, o @contraloriapanama en Instagram. Para realizarlas, deben incluir fotografías donde esté visible la acción descrita, la placa del vehículo, la hora aproximada y el nombre del lugar donde ocurrió el hecho.

Todos los vehículos del Estado que circulen durante estas fiestas del Carnaval, deben tener su placa de circulación vigente, mientras que el conductor debe portar el salvoconducto que justifique con claridad la misión que va a realizar, en todos los casos que se utilice el vehículo fuera del horario de trabajo, además, la copia de la póliza de seguro vigente del vehículo.

De comprobarse el incumplimiento de las disposiciones establecidas, se retendrán los vehículos y el infractor será sancionado con multa de B/. 100 balboas y en caso de reincidencia, con la destitución del cargo, según lo establece el artículo 8 del Decreto en mención.