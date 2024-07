Consideran que de 'no respetarse la voluntad popular' en Venezuela, la ola migratoria sería 'impresionante'

Panamá, Ciudad de Panamá/Eduardo Quirós, abogado y analista político, habló en Noticas AM sobre el panorama de la situación que atraviesa Venezuela con los resultados de los comicios del pasado domingo 28 de julio del año en curso.

“Lo más importante a destacar es que estamos probablemente ante el hecho internacional de la región más importante de los últimos años”, señaló Quirós.

Acotó que, "Panamá y los panameños debemos estar muy pendientes de lo que sucede en Venezuela por la deuda cívica que se mantiene con ese país que nos acompañó en momentos trascendentales en el año 1968, en la negociación del tratado del Canal de Panamá".

Considera que la situación en Venezuela es tensa por los resultados electorales y de no respetarse la voluntad popular, la ola migratoria será impresionante, ya que los habitantes de ese país no pueden vivir en condiciones paupérrimas, destacando la economía y el alto costo de la vida.

Te puede interesar: Propuesta de Paulette Thomas busca acabar con acuerdos de pena por delitos sexuales

Quirós calificó la postura del presidente de la República José Raúl Mulino, como impecable en la toma de decisiones en beneficio del país, de modo que estar de cerca del pueblo venezolano es trascendental y aunado a ello la implementación de la doctrina Betancourt, en sentido que un gobierno democrático no puede reconocer un gobierno que no respeta la voluntad popular.

“El gobierno venezolano lo que ha hecho es encomio, no dejando participar a la primera candidata a la presidencia María Corina Machado, en segunda instancia estaba la figura de la candidata Dra. Corina Yoris, que fue inhabilitada y como tercera opción estaba el Dr. Edmundo González, que hasta dos días antes de los comicios no se tenía en claro si iba a ser candidato o no, y no permitir la entrada de los observadores internacionales", puntualizó.

En torno a conversaciones con politólogos venezolanos sobre la transición del nuevo mandato que debe iniciar en enero de 2025, Quirós lo asimila como el endosamiento de una crisis política, siendo la negociación una posibilidad, y para ello debe haber varios componentes, tales como:

Disponibilidad por parte del gobierno. Disponibilidad de la oposición. Tener interlocutores válidos. La situación interna como los militares y sectores del entono de quienes poseen el poder deben buscar una ruta de salida.