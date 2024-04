El MEF había solicitado que la emisión de la calificación de riesgo se diera después de elecciones

Ciudad de Panamá/Carlos González, viceministro de Economía y Finanzas, manifestó que para el Gobierno de Panamá fue una sorpresa y no esperaban un pronunciamiento en este momento, por parte de la agencia calificadora Fitch Ratings, respecto a la rebaja de la calificación de riesgo emisor de largo plazo en moneda extranjera de Panamá de “BBB” a “BB+”, que por consecuencia directa trae la pérdida del grado de inversión en el país.

De acuerdo con González, “no es la práctica” que antes de las elecciones las calificadoras emitan una opinión y se ha considerado que eso es prudente para evitar interferir en los resultados, a favor y en contra, del proceso electoral..

Aseguró que el Gobierno de Panamá ha estado en conversaciones con las calificadoras para presentar el punto de vista del país y a la vez analizar la visión que tienen sobre el futuro de Panamá, la cual no comparten, pero es una situación a la que están dispuestos a enfrentar.

“Están calificando al país no al gobierno”, recalcó González, al tiempo que dijo que Fitch Ratings insiste que el tema de gobernanza es un elemento que no favorece las reformas que tuviera que tomar el país en el futuro y dejan ver que las próximas elecciones están muy fraccionadas, lo que pudiera resultar con un gobierno en minoría.

El alto funcionario agregó que para Fitch Ratings al quedar Panamá con un posible gobierno en minoría, le sería muy difícil llevar ante la Asamblea Nacional modificaciones de normas que son muy necesarias, pero al no tener mayoría podrían acarrear contratiempos.

Reconoció que todo lo sucedido en torno a la mina de cobre en Donoso, tuvo un efecto no favorable para Panamá. Sin embargo, considera que algunas de las apreciaciones de la calificadora van más allá del efecto inmediato.

"Ellos, por ejemplo, están calificando la posible demanda de la Minera Panamá como algo inmediato, nosotros sabemos proceso que son procesos largos, de mediano plazo, 5-6 años, posiblemente hasta 10. Y es un proceso que se pudiera buscar alguna salida antes que concluya en un fallo de esa naturaleza", expresó.

González recalcó que la calificadora no le dio importancia a los esfuerzos del país en disminuir de forma gradual el déficit fiscal, que se ha cumplido en los últimos cuatro años, lo que ha sido reconocido por otras calificadoras, inversionistas y el Fondo Monetario Internacional.

¿Qué es la calificación BB+?

Significa que los documentos que emita Panamá no son grado de inversión, lo que ha hecho que la nación entre en una zona no confortable, explicó el viceministro de la cartera de Economía y Finanzas. No obstante, destacó que aún hay dos calificadoras que mantienen al país con grado de inversión, se trata de Moody's y Standard & Poor's.