Víctimas por atropello aumentan, las autoridades buscan medidas para reducir las estadísticas

Ciudad de Panamá/Agosto se ha convertido en el mes con mayor número de atropellos en lo que va del año, que, según los datos de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional, se han contabilizado 79.

En agosto, se han registrado más de 20 atropellos, lo que genera preocupación por la falta de atención tanto de peatones, como de conductores cuando usan las calles.

James Vigil, subteniente de la Policía de Tránsito, dijo que muchas veces las personas cruzan la carretera, aún, con el semáforo en rojo, y eso aumenta los riesgos de accidentes de tránsito.

Recalcó que, aunque la norma no sancione al peatón, se está trabajando en eso, debido a que las estadísticas son alarmantes.

Aseveró que, solo en agosto, 21 personas han muerto por atropello, por lo que se está pensando en modificar la norma y establecer sanciones.

No obstante, los peatones también indican que, aunque la luz esté en verde, hay conductores que siguen la marcha, sin importarle con las demás personas.

Pero, los accidentes no solo se dan en sectores con semáforo, de hecho, la mayoría son en calles y avenidas abiertas, por lo que, las primeras recomendaciones a los conductores son: respetar los límites de velocidad, no manejar bajo los efectos del alcohol, no usar el celular mientras maneja.

Mientras que a los peatones se les pide cruzar las calles en sitios con suficiente luz y seguros; así como utilizar los puentes peatonales y pasos cebras.

Con información de Isaías Cedeño