Viejos caserones en Colón se han convertido en una amenaza para la comunidad

Colón/Decenas de colonenses están en riesgo, ya que muchas infraestructuras se encuentran en muy mal estado. De acuerdo a un informe oficial, la ciudad de Colón cuenta con 30 casas condenadas, en su mayoría, habitadas.

De igual forma, hay otros edificios que han sido afectadas por incendios y están destruidos, pero se mantienen en pie, debajo de estos, trabajan personas que se dedican al negocio informal y muchos clientes llegan a estos puntos.

Por otro lado, cuando las lluvias son muy fuertes, las personas buscan refugiarse cerca de estas casas condenadas o edificios que están prácticamente a punto de caer.

Debido a esta problemática, el Cuerpo de Bomberos de Colón espera que las autoridades entrantes tomen cartas en el asunto para evitar futuras desgracias.

"Traten de no estar bajo esos edificios, caserones viejos, ya que tienen muchos años de su construcción, entonces, queremos ver también que estamos viviendo cerca del mar y eso puede causar problemas también, la recomendación que podemos darles es que no estén en esos lugares, no se guarezcan bajo estos edificios y traten de buscar otras ubicaciones para vender y estén seguros", señaló Ramón Nolly, Cuerpo de Bomberos de Colón.

En años anteriores se han reportado desplomes de viejas viviendas, incluso han muerto personas, pero hasta la fecha las autoridades no han buscado soluciones inmediatas a este problema, además, hay que mencionar que, alguna de estas edificaciones tienen dueño.

Con información de Rolando Espinoza