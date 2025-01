Wigberto Quintero no pudo responder cuáles serían las tareas que desemperñaría en el cargo al que fue designado

Un ambiente de confrontación se vivió este martes 28 de enero en la sesión de la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, donde se discutía la designación de Wigberto Quintero como subdirector de la Autoridad Nacional de Descentralización.

La polémica inició con la intervención de la diputada independiente Alexandra Brenes, quien consultó a Quintero sobre las funciones de su cargo, ya que su salario sería de $4,000 mensuales. Sin embargo, el aspirante no pudo responder con precisión, limitándose a señalar que conocería sus tareas una vez asumiera la posición. "En la práctica yo no sé qué es lo que hace, no sé qué es lo que me deparan a mí para yo hacer", dijo Quintero.

Además, Quintero fue cuestionado sobre presuntas irregularidades en su trayectoria. Luis Duke, diputado independiente, también lo cuestionó sobre su desempeño en el municipio de San Miguelito entre 1990 y 1994, cuando habría recibido dos salarios por ejercer simultáneamente como asesor jurídico y secretario general.

También se le preguntó sobre el uso de fondos del Programa de Ayuda Nacional (PAN) mientras presidía la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis), por un monto de $300,000. Ante estos cuestionamientos, Quintero minimizó las acusaciones y señaló que no hubo denuncias formales en su contra.

Por su parte, la presidenta de la Comisión, Shirley Castañeda, trató de aplacar los cuestionamientos que se le realizaban a Quintero, enfatizando que la función del ente legislativo no era actuar como el Ministerio Público, sino verificar si el candidato cumplía con los requisitos legales para el puesto.

Aunque en ese momento no se contaba con los votos suficientes para aprobar la designación de Quintero para la Autoridad de Descentralización, algunos diputados como Edwin Vergara del partido Panameñista expresaron que darían un voto para que se designara a este aspirante al cargo en cuestión.

La sesión se tornó aún más tensa cuando se impidió la intervención del diputado Jonathan Vega, quien intentó tomar la palabra, pero fue rechazado por no haberse inscrito al inicio de la reunión. Ante esta situación, Castañeda decretó un receso hasta las 4:00 p.m., pero hasta el cierre de esta nota no se retomó la misma.

En la sesión estuvo presente la directora de Descentralización, Roxana Méndez.

Se espera que en los próximos días se reanude la sesión para continuar con la ratificación de este y otros nombramientos pendientes en la Comisión de Credenciales.

Con información de Meredith Serracín.