Tips para elegir el protector solar según tu tipo de piel

Todos conocemos de la importancia de utilizar el protector solar en el verano para evitar afecciones a nuestra piel producto de los rayos UV, pero, ¿sabes cómo elegir el bloqueador ideal según tu tipo de piel?

Usar bloqueador solar diariamente es fundamental para llevar una vida saludable: disminuye los riesgos de cáncer de piel, retrasa los signos de envejecimiento prematuro y previene manchas y arrugas, por lo que debería ser nuestro mejor aliado.

Recuerda no todas las pieles son iguales y por eso te dejamos una guía:

1. Protector solar para piel grasa

Quienes tienen este tipo de piel son quienes más miedo les tienen a los protectores solares para la cara, ya que tienen fama de tapar los poros y dar más brillo a la piel, pero si sabes escoger un bloqueador solar, este no será más tu problema. Para las pieles grasas es recomendado usar protectores solares faciales con las siguientes características.

-Protectores solares químicos, ya que tienen una consistencia bastante ligera y son muy fácil de absorber, mientras que los físicos pueden tener una textura un poco pesada y dejar rastro de producto en la piel. Si tienes piel grasa sensible hay protectores solares físicos que pueden no ser tan pesados y evitar irritación y exceso de grasa.

-Acabado matte, esto ayudará a atenuar y controlar el brillo de la piel.

-Consistencia en gel, mousse o spray serán más fáciles de absorber.

- Que el empaque diga “oil control” o control de la grasa, lo que quiere decir que contiene activos reguladores de sebo.

-Ingredientes que ayudan a eliminar y controlar la grasa de la piel tales como: Polímero cruzado de metacrilato de metilo: absorbe el exceso de sebo y le da a la piel un acabado mate, Sílice: un mineral que se encuentra en la arenisca y la arcilla que absorbe el exceso de aceite, y Monolaurina, que combate la grasa y matiza.

-Productos no comedogénicos, es decir que ayude a no obstruir los poros.Y por último no olvides que debe ser de protección solar igual o sobre 30 y protección de los rayos UVB Y UVA.

2. Protector solar para piel seca

Quienes poseen este tipo de pieles requieren hidratación para no secar aún más la piel, este tipo de pieles son en su mayoría maduras, y sensibles por lo que se recomienda FSP de 50 y Protección de los rayos UVB Y UVA.

Para pieles secas es recomendado usar protectores solares con las siguientes características:

-Protectores solares físicos le pueden ir bien a estos tipos de pieles, ya que su consistencia, a pesar de ser un poco más pesada que los químicos, será fácilmente absorbida por estas pieles, además de evitar enrojecimientos e irritaciones, ya que los ingredientes son menos abrasivos y no penetran en la piel como los químicos.

-Consistencia en crema o liquida son ideales para estas pieles.

-Que contenga ingredientes hidratantes y calmantes como ácido hialurónico, aceites y ceramidas conocidos por sus activos humectantes y que respetan la barrera de hidratación de la piel.

-Que el empaque diga “moisturizing” o hidratante, lo que indica que tiene activos en su fórmula que ayudaran a la hidratación de tu piel.

3.Protector solar para piel mixta

Las pieles mixtas necesitan una mezcla de los dos, ya que eso es una piel mixta, ingredientes tanto que hidraten como que controlen el brillo. Para las pieles mixtas se recomienda usar protectores solares con las siguientes características:

-Las pieles mixtas pueden usar protectores solares mixtos, es decir, que contenga ingredientes físicos y químicos, para tener un equilibro en la piel, si tu piel se inclina a mixta grasa, inclina por uno químico, si tienes piel mixta seca te puede convenir más uno físico.

-Acabado matte, esto ayudara a atenuar y controlar el brillo de tu zona T.

-Que contengan ingredientes hidratantes y calmantes como ácido hialurónico, aceites y ceramidas conocidos por sus activos humectantes y que respetan la barrera de hidratación de la piel, así como Ingredientes que ayudan a eliminar la grasa de la piel tales como: Polímero cruzado de metacrilato de metilo: absorbe el exceso de sebo y le da a la piel un acabado mate. Y Sílice: un mineral que se encuentra en la arenisca y la arcilla que absorbe el exceso de aceite. Monolaurina combate la grasa y matiza.

-Que el empaque diga “ moisturizing” o hidratante, lo que indica que tiene activos en su fórmula que ayudaran a la hidratación de las zonas secas de tu piel.